Посол Ирана: Мы обсудили с Хикметом Гаджиевым развитие двухсторонних связей

Посол Ирана: Мы обсудили с Хикметом Гаджиевым развитие двухсторонних связей

Посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави поделился публикацией в социальных сетях после встречи с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым

https://static.report.az/photo/687aaf90-55f9-3a8d-81c3-a1265d929f3f.jpg https://static.report.az/photo/687aaf90-55f9-3a8d-81c3-a1265d929f3f.jpg Сейед Аббас Мусави

Посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави поделился публикацией в социальных сетях после встречи с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым. Как сообщает Report, посол выразил удовлетворение встречей с помощником президента и отметил, что стороны обсудили развитие двухсторонних связей и вопросы взаимного интереса. Pleased to meet with H.E. @HikmetHajiyev Assistant to the President of the Republic of Azerbaijan. We discussed the latest developments of our bilateral ties & issues of common concern and interest. #NeighborsFirst pic.twitter.com/IyS6wGqaSy — S.A. MOUSAVI (@SAMOUSAVI9) September 13, 2021 Подпишитесь на наш Telegram канал