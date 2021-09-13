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Посол Ирана: Мы обсудили с Хикметом Гаджиевым развитие двухсторонних связей

Посол Ирана: Мы обсудили с Хикметом Гаджиевым развитие двухсторонних связей Посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави поделился публикацией в социальных сетях после встречи с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым
Внешняя политика
13 сентября 2021 г. 23:38
Посол Ирана: Мы обсудили с Хикметом Гаджиевым развитие двухсторонних связей
Сейед Аббас Мусави

Посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави поделился публикацией в социальных сетях после встречи с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым.

Как сообщает Report, посол выразил удовлетворение встречей с помощником президента и отметил, что стороны обсудили развитие двухсторонних связей и вопросы взаимного интереса.

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Версия на азербайджанском языке İran səfiri: “Hikmət Hacıyevlə ikitərəfli əlaqələrimizin inkişafını müzakirə etdik”

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