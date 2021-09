Посол Ирана: Мы обсудили с Хикметом Гаджиевым развитие двухсторонних связей

Посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави поделился публикацией в социальных сетях после встречи с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым.

Как сообщает Report, посол выразил удовлетворение встречей с помощником президента и отметил, что стороны обсудили развитие двухсторонних связей и вопросы взаимного интереса.