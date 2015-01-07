Посол Ирана: Карабахский вопрос должен найти справедливое решение - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Интервью агентству Report чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Иран в Азербайджане Мохсена Пак Айина.

- Какие новшества ожидаются в азербайджано-иранских связях в 2015 году?

- Естественно, и в этом году будут организованы встречи на высоком уровне. Уже в январе ожидаются визиты в Баку министра экономики и заместителя министра иностранных дел Ирана. В феврале мы ожидаем еще большее количество визитов. Естественно, визиты осуществятся после определенных уточнений.

- Недавно состоялась церемония открытия железнодорожного проекта Казахстан-Туркменистан-Иран. Как по вашему, даст ли данный проект, являющийся частью коридора "Север-Юг", толчок скорейшему завершению железнодорожного проекта Казвин-Решт-Астара?

- В настоящее время проведение железной дороги Казвин-Астара является приоритетом для иранского правительства. Данная железнодорожная линия соединяет не только Иран, Азербайджан и Россию, она также открывает для стран СНГ дорогу на юг и представляет интерес для Китая. Железнодорожные структуры Ирана, России и Азербайджана подписали документ по скорейшей реализации данного проекта. Думаю, что в 2015 году проведение данной железной дороги ускорится.

- Недавно Азербайджан посетил официальный представитель МИД Ирана Кязым Саджади. Он обсудил вопросы возвращения на родину отбывающих в Азербайджане наказание граждан Ирана и признания в Иране дипломов обучающихся в Азербайджанском медицинском университете иранских студентов. Какие продвижения сделаны в этом направлении?

- Как и в других областях, между двумя странами существует тесное сотрудничество и в области юстиции. Правда, люди, совершившие преступления, должны понести наказание. Мы не защищаем их. Однако, учитывая заботу обеих стран по отношению к своим гражданам и желание семей отбывающих наказание лиц, руководство двух стран намерено пойти на этот шаг и организовать экстрадицию заключенных в их страны. Мы благодарны азербайджанскому государству за деятельность в этом направлении. Визит господина Саджади принес большую пользу и в настоящее время мы занимаемся вопросом, связанным с экстрадицией иранских заключенных.

В связи с вопросом признания дипломов Азербайджанского медицинского университета Азербайджан посетила делегация в составе представителей министерства здравоохранения Ирана. Делегация осталась довольна деятельностью вуза и уровнем образования. В течение трех дней члены делегации посетили клиники университета и другие учреждения и остались довольны увиденным. Когда в 2008 году министерство здравоохранения принимало решение по поводу дипломов Азербайджанского медицинского университета, условия оставляли желать лучшего. Сейчас ситуация намного лучше. Думаю, что и этот вопрос найдет положительное решение.

- Что Вы можете сказать по поводу товарооборота в прошлом году?

- Надеюсь, что в 2015 году товарооборот возрастет в два раза. Думаю, что в новом году будут достигнуты успехи как в энергетической, так и в нефтяной сферах. Учитывая развитие туризма между двумя странами, я ожидаю повышения объема товарооборота.

- Как известно, 3 января армянские вооруженные подразделения подвергли обстрелу приграничные позиции Азербайджанской армии. Какова позиция иранского государства по этому поводу с учетом того, что инцидент произошел недалеко от территории Ирана?

- Мы недовольны происходящим и очень сожалеем по поводу происшедших событий. Возникновение опасности в регионе не выгодно странам региона, в том числе и Ирану. Необходимо обеспечить безопасность. Единственным правильным путем является справедливое урегулирование карабахского вопроса.

Часть стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ являются постоянными членами Совбеза ООН. Эти страны еще больше заинтересованы в обеспечении безопасности в регионе. Думаем, что в случае выполнения резолюций ООН, безопасность в регионе будет защищена. Мы очень хотим и стараемся добиться мирного урегулирования карабахского вопроса и не думаем о возможности решения конфликта военным путем. В случае необходимости, мы можем взять на себя посредничество в данном вопросе.

- В середине января ожидается очередной раунд переговоров с группой "Р5+1" по поводу ядерной программы Ирана. Что ждет Иран от этих переговоров?

- Мы хотим, чтобы обсуждения в скором времени дали свои результаты и желаем ликвидации применяемых против Ирана незаконных санкций. Думаю, что в случае серьезного подхода к вопросу, решить его удастся. Противоположная сторона, страны "P5+1" обеспокоены тем, что иранское государство может получить ядерное оружие, однако мы, всячески пытаемся доказать и объяснить им обратное. Одной стороной обсуждений является Иран, против которого применяются санкции. Очень хотелось бы, чтобы несправедливые санкции против Ирана были ликвидированы. Надеюсь, что в результате обсуждений все проблемы будут улажены. Противоположная сторона осознает, что мы не намерены получить ядерное оружие. А мы, в свою очередь, будем уверены, что санкции против нас ликвидированы. Думаю, что в случае серьезности противоположной стороны, обсуждения приведут к желаемым результатам.

- Когда президент Ирана Хасан Рухани пришел к власти, он заявил, что основной приоритет его политики будет заключаться в ликвидации проблем со всеми соседними странами. Однако, некоторые нежелательные моменты с соседними странами пока имеют место. Как по Вашему, удастся ли полностью решить эти проблемы в ближайшее время?

- В 2014 году одним из больших успехов во внешней политике Ирана было решение проблем с соседними странами и построение более лучших связей. Как с суши, так и с моря Иран граничит с 15-ю странами. С другой стороны, мы граничим с Россией через Каспийское море, и имеем с этой страной хорошие отношения. Мы подробно затронули связи с Азербайджаном. Что же касается Казахстана и Туркменистана, с этими странами проведена железнодорожная линия, что является хорошим показателем. Мы также положительно расцениваем прошедшую в Астарахани встречу прикаспийских государств. По сравнению с предыдущими годами, дружественные отношения между этими странами заметно улучшились. С Пакистаном у нас очень нормальные связи. Хорошие отношения у нас и с Афганистаном. После президентских выборов в Афганистане, мы сделали все возможное для воцарения мира в этой стране. На данный момент Ирак в числе наших самых лучших друзей. Мы оказываем Ираку помощь в борьбе с терроризмом. Тесные связи у нас и со странами Персидского залива. По сравнению с предыдущими годами, в прошлом году Иран посетило большее количество представителей арабских стран. Даже одно из обсуждений Ирана со странами "P5+1" прошло в Омане. Что же касается Турции, она наш самый главный экономический партнер в регионе. Как отмечает президент Хасан Рухани, Иран верен политике, направленной на поддержку нормальных связей с соседями. Естественно, проблемы между двумя странами могут быть. Вполне возможно, что с какой-либо страной может возникнуть разногласие мнений в вопросах, связанных с борьбой с терроризмом. Возможно, что воспользовавшись этими спорами, ИГИЛ набрал силу. Однако мы по-прежнему продолжаем обсуждения с соседними странами и сближаем позиции.