Посол: Иран рад, что Азербайджан восстановил контроль над Лачыном

Как братская страны, Иран счастлив и рад, что Азербайджан восстановил контроль над Лачыном, восстанавливает свою территориальную целостность.

Как братская страна, Иран счастлив и рад, что Азербайджан восстановил контроль над Лачыном.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Ирана в Азербайджане Сеид Аббас Мусави.

"Мы очень счастливы, это исторический день. Азербайджан восстанавливает свои земли, свою территориальную целостность, свою Родину. Мои поздравления правительству и гражданам Азербайджана в связи с этим событием», - заявил посол Ирана.

26 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что азербайджанская армия размещена в городе Лачыне, а села Забух и Сус взяты под контроль.