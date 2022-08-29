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Посол: Иран рад, что Азербайджан восстановил контроль над Лачыном

Посол: Иран рад, что Азербайджан восстановил контроль над Лачыном Как братская страны, Иран счастлив и рад, что Азербайджан восстановил контроль над Лачыном, восстанавливает свою территориальную целостность.
Внешняя политика
29 августа 2022 г. 11:17
Посол: Иран рад, что Азербайджан восстановил контроль над Лачыном

Как братская страна, Иран счастлив и рад, что Азербайджан восстановил контроль над Лачыном.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Ирана в Азербайджане Сеид Аббас Мусави.

"Мы очень счастливы, это исторический день. Азербайджан восстанавливает свои земли, свою территориальную целостность, свою Родину. Мои поздравления правительству и гражданам Азербайджана в связи с этим событием», - заявил посол Ирана.

26 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что азербайджанская армия размещена в городе Лачыне, а села Забух и Сус взяты под контроль.

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Версия на английском языке Envoy: Iran glad Azerbaijan regained control over Lachin
Версия на азербайджанском языке Səfir: “İran Azərbaycanın Laçın üzərində nəzarəti bərpa etməsinə şaddır”

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