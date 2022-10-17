Посол: Иран осуждает жестокое нападение на мирное население Азербайджана

Иран сочувствует и осуждает жестокое нападение на мирное население Азербайджана.

Иран сочувствует и осуждает жестокое нападение на мирное население Азербайджана со стороны ВС Армении в ходе 44-дневной войны.

Об этом Report заявил посол Ирана Сеид Аббас Мусави, посетивший сегодня место ракетных обстрелов Гянджи.

"Мы были очень шокированы подобного рода жестокой атакой со стороны Армении на мирное население Азербайджана в Гяндже", - сказал посол.

Он отметил, что Иран понимает боль Азербайджана, и это очень болезненный момент для азербайджанского народа и для человечества в целом.

"И сегодня мы с послами разных стран прибыли сюда, чтобы почтить память жертв этого жестокого нападения",- добавил дипломат.

Прошло два года с тех пор, как город Гянджа в очередной, пятый раз подвергся ракетному обстрелу со стороны вооруженных сил Армении во время Второй карабахской войны. Около часа ночи 17 октября 2020 года мирно спящий поселок Джавадхан в центре второго по величине города Азербайджана Гяндже, который расположен далеко от зоны боевых действий, был вероломно атакован баллистическими ракетами SCUD/"Эльбрус".

Жилые дома в районе обстрела были полностью разрушены, жители остались под завалами. В результате обстрела погибло 15 человек, более 55 мирных жителей получили ранения, был нанесен значительный ущерб гражданской инфраструктуре, транспортным средствам. Среди погибших и пострадавших - несовершеннолетние, женщины и старики.