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Посол: Иран надеется на продвижение переговорного процесса по Карабаху

Посол: Иран надеется на продвижение переговорного процесса по Карабаху
Иран всегда признавал и поддерживал территориальную целостность Азербайджана
© Report

"Иран всегда признавал и поддерживал территориальную целостность Азербайджана".

Об этом Report  заявил  посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде по итогам встречи с главой азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанска Туралом Гянджалиевым. 

"Мы видим, что Азербайджан хочет решить вопрос Нагорного Карабаха политическим, мирным путем. Никто не хочет конфликта в регионе. И мы понимаем, что политика Азербайджане в этом вопросе правильная, учитывая гибель и проблемы людей. И мы надеемся на продвижение переговорного процесса"-, сказал он.

Посол также отметил, что Азербайджан имеет крайне значимое место во внешней политике Ирана: "В этом контексте крайне важны подобные встречи. Необходимо увеличить их количество для более тесных связей и обмена опытом. Мы считаем Азербайджан не просто соседской, а братской страной". 

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