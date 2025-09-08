Посол: Иран и Азербайджан имеют перспективы для развития религиозно-культурных связей

Иран и Азербайджан имеют перспективы для развития религиозно-культурных связей.

Как сообщает Report, об этом сказал новоназначенный посол Ирана в Азербайджане Муджтаба Демирчилу на встрече с председателем Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамином Мамедовым.

В ходе встречи была предоставлена информация о существующей в Азербайджане атмосфере религиозной толерантности и мультикультурализма, о созданных в стране условиях для свободной и безопасной деятельности различных конфессий.

Мамедов отметил, что религиозная политика государства находит свое отражение в конкретных практических мерах. В стране проводятся строительные и реконструкционные работы храмов и ведущих религиозных памятников, а также оказывается финансовая поддержка местным общинам.