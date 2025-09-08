ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война

    Посол: Иран и Азербайджан имеют перспективы для развития религиозно-культурных связей

    Внешняя политика
    • 08 сентября, 2025
    • 18:24
    Посол: Иран и Азербайджан имеют перспективы для развития религиозно-культурных связей

    Иран и Азербайджан имеют перспективы для развития религиозно-культурных связей.

    Как сообщает Report, об этом сказал новоназначенный посол Ирана в Азербайджане Муджтаба Демирчилу на встрече с председателем Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамином Мамедовым.

    В ходе встречи была предоставлена информация о существующей в Азербайджане атмосфере религиозной толерантности и мультикультурализма, о созданных в стране условиях для свободной и безопасной деятельности различных конфессий.

    Мамедов отметил, что религиозная политика государства находит свое отражение в конкретных практических мерах. В стране проводятся строительные и реконструкционные работы храмов и ведущих религиозных памятников, а также оказывается финансовая поддержка местным общинам.

    посол Ирана Демирчилу религиозная политика мультикультурализм
    Səfir: İran və Azərbaycan arasında dini-mədəni əlaqələrin inkişafı üçün yeni perspektivlər mövcuddur

    Последние новости

    18:38

    В Азербайджане утвердили 18 национальных стандартов по охране труда

    Социальная защита
    18:30

    Азербайджан выдвинул кандидатуру на руководящие посты в двух советах Всемирного почтового союза

    ИКТ
    18:27

    Самвел Карапетян останется под стражей по решению суда

    В регионе
    18:24

    Посол: Иран и Азербайджан имеют перспективы для развития религиозно-культурных связей

    Внешняя политика
    18:22

    Саня Божиновска: Северная Македония заинтересована в разработке с Азербайджаном совместных ВИЭ-проектов

    Энергетика
    18:15

    Азербайджанский боксер победил соперника из Германии на чемпионате мира

    Индивидуальные
    18:13

    Счетная палата: Избыточные платежи в бюджет Нахчывана могут стать фактором риска

    Финансы
    18:13

    Мерц выступил за создание новой архитектуры безопасности для Европы

    Другие страны
    17:59

    Сергей Ребров: Отставка Сантуша может придать дополнительную мотивацию сборной Азербайджана

    Футбол
    Лента новостей