Посол: Ирак нуждается в инвестициях Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Интервью Report с послом Ирака в Азербайджане Фадхи Авад Джебур аль-Шувайли.

- Как вы в целом оцениваете двусторонние отношения между странами, в частности, в политической и экономической сферах?

- Азербайджано-иракские отношения связаны многими общностями, которые будут содействовать развитию экономической сферы, привлекая большое число иракских туристов в Азербайджан и, соответственно, азербайджанских в Ирак, в особенности, в святыни Багдада, Наджафа и Кербелы. Мы стремимся увеличить объем торгового оборота между двумя странами. Учитывая тот факт, что обе страны являются производителями нефти, в этом отношении мы имеем больше возможностей для привлечения [инвестиций].

- Какие сферы двустороннего сотрудничества более перспективны? Какие являются самыми привлекательными для инвестиций?

- После того, как Ирак одержал победу над группировкой "Исламское государство" и территория страны была очищена от террористов, ситуация с безопасностью в стране начала стабилизироваться. Это, в свою очередь, способствует привлечению больших инвестиций. Я надеюсь, что сфера инвестирования является одной из главных элементов двустороннего сотрудничества.

- Каково участие Ирака в проекте транспортного коридора Север-Юг?

- Ирак планирует развивать свои транспортные линии в разных частях страны, как железнодорожные, так и дорожные. Это поможет стране присоединиться к региональным транспортным проектам.

- Заинтересован ли Ирак в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере энергетики? Как идут работы в этом направлении?

- Визит бывшего министра нефти Ирака в Баку демонстрирует интерес правительства Ирака к сотрудничеству с Азербайджаном в этой сфере. Более того, наше посольство в Азербайджане принимает участие на международной выставке "Нефть и Газ", которая проходит в Баку. Кроме того, мы получили от азербайджанской стороны официальное подтверждение для установления даты подписания меморандума о взаимопонимании в нефтегазовом и энергетическом секторе между двумя странами.

- Как Ирак и Азербайджан сотрудничают в борьбе против терроризма, в частности, с ИГ?

- Азербайджан был одной из тех стран, которые поддерживали Ирак в войне против ИГ. Две страны имеют плодотворное сотрудничество в области обмена информацией и контртеррористических операций.

- Как развивается ситуация с возвращением азербайджанских женщин и детей из Ирака? Согласно зарубежным СМИ, несколько азербайджанок были приговорены к пожизненному заключению по обвинению в террористической деятельности. Есть ли статистика, сколько граждан Азербайджана на данный момент осуждены? И сколько азербайджанских детей уже отправлено обратно на родину? Как долго может длиться данный процесс?

- Это очень чувствительный вопрос, относящийся к правоохранительным органам Ирака. После того, как была одержана победа над ИГ, террористы (некоторые были убиты, некоторые спаслись) оставили свои семьи. Ирак решает данный вопрос, основываясь на принципах гуманизма. Если какая-либо семья не была вовлечена в террористическую деятельность, азербайджанская сторона может посредством дипломатических каналов подать запрос по решению конкретного случая, учитывая тот факт, что недавно мальчик по имени Абдулла был отправлен в Азербайджан к своей семье посредством посольства Азербайджана в Багдаде. Но мы не имеем статистики относительно того, сколько азербайджанских граждан находятся в заключении в иракских тюрьмах.

- Как вы оцениваете роль Азербайджана в восстановлении инфраструктуры Ирака?

- Ирак нуждается в активной роли Азербайджана как дружественного и поддерживающего государства, в участии в восстановлении страны. Это может внести свой вклад на таком важном для истории Ирака этапе. Речь может идти как о помощи в восстановлении, так и инвестициях. Стоит отметить, что мы пригласили азербайджанские компании с целью привлечения их в данные проекты.

- Азербайджан также столкнулся с угрозой терроризма. Армения оккупировала 20% территорий страны и уничтожает наше историческое и культурное наследие. СМИ часто писали о том, что на оккупированных неподконтрольных Азербайджану землях присутствовали террористы из Ирака. Как вы можете прокомментировать данный вопрос?

- Ирак поддерживает все резолюции Совета Безопасности ООН и усилия Минской Группы ОБСЕ. Ирак призывает к конструктивному диалогу посредством дипломатических каналов во избежание эскалации военных действий и достижения мирного урегулирования конфликта. Отмечу, что ни один террорист не отправлялся из Ирака туда с целью содействия оккупации и разрушению. Информация, которая имеется у СМИ, недостоверная.