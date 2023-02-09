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Посол: Информацию о наших пропавших гражданах важно уточнять в посольстве Азербайджана в Турции

Посол: Информацию о наших пропавших гражданах важно уточнять в посольстве Азербайджана в Турции Информацию о наших пропавших гражданах важно уточнять в посольстве Азербайджана в Турции.
Внешняя политика
9 февраля 2023 г. 13:43
Посол: Информацию о наших пропавших гражданах важно уточнять в посольстве Азербайджана в Турции

Информацию о наших пропавших гражданах важно уточнять в посольстве Азербайджана в Турции.

Как сообщил турецкому бюро Report посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, после землетрясения посольство перешло на усиленный режим работы.

"Мы направили своих представителей в пострадавшие от землетрясения провинции. Мы координируем свою работу с соответствующими государственными учреждениями. В случае предоставления нашими гражданами в посольство точной и своевременной информации о пропавших детях и родственниках, мы передаем эту информацию в соответствующие учреждения. Есть несколько примеров, когда мы помогли спасти наших граждан при помощи своевременно предоставленной информации", - сказал посол.

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Версия на английском языке Envoy: Important to clarify information about missing citizens at embassy in Turkiye
Версия на азербайджанском языке Səfir: "Zəlzələdə itkin düşən vətəndaşlarımız haqqında məlumatları səfirliklə dəqiqləşdirmək vacibdir"

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