Посол: Индонезия стала одним из крупных торговых партнеров Азербайджана

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ "Индонезия стала одним из крупных торговых партнеров Азербайджана".

Об этом Report заявил посол Индонезии в Азербайджане Прайоно Атиянто.

По его словам, товарооборот между Индонезией и Азербайджаном в 2014 году составил 2 млрд. долларов: "У нас уникальная экономика. Мы являемся производителями нефти, экспортируем ее, но также и закупаем дополнительные объемы нефти".

Говоря о сотрудничестве между странами в области туризма, П.Атиянто отметил, что в этом году Индонезию посетили около 500 азербайджанских туристов. Коснувшись возможности налаживания чартерных рейсов для активизации сотрудничества в сфере туризма, посол сказал, что делегация из Азербайджана посещала Джакарту в связи с этим вопросом, но соответствующие договоренности пока не были достигнуты.