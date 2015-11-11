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    Посол: Индонезия стала одним из крупных торговых партнеров Азербайджана

    Товарооборот между Индонезией и Азербайджаном составляет 2 млрд. долларов

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ "Индонезия стала одним из крупных торговых партнеров Азербайджана". 

    Об этом Report заявил посол Индонезии в Азербайджане Прайоно Атиянто.

    По его словам, товарооборот между Индонезией и Азербайджаном в 2014 году составил 2 млрд. долларов: "У нас уникальная экономика. Мы являемся производителями нефти, экспортируем ее, но также и закупаем дополнительные объемы нефти".

    Говоря о сотрудничестве между странами в области туризма, П.Атиянто отметил, что в этом году Индонезию посетили около 500 азербайджанских туристов. Коснувшись возможности налаживания чартерных рейсов для активизации сотрудничества в сфере туризма, посол сказал, что делегация из Азербайджана посещала Джакарту в связи с этим вопросом, но соответствующие договоренности пока не были достигнуты. 

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