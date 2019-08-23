Хуснан Бей Фанани: Индонезия поддерживает территориальную целостность Азербайджана

Индонезия признает территориальную целостность Азербайджана и поддерживает позицию республики в нагорно-карабахском конфликте.
Как передает Report, об этом журналистам заявил посол Индонезии Хуснан Бей Фанани.
"Индонезия всегда поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана,мы всегда готовы помочь стране", - сказал он.
Посол также указал на высокий уровень двусторонних экономических отношений, добавив, что основную часть потребности Индонезии в нефти удовлетворяет именно Азербайджан, поставляющая в страну около 2 млн. баррелей нефти.
Tural AsadiАвтор новости