Посол: Индонезия поддерживает суверенитет Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Интервью агентства Report с послом Индонезии в Азербайджане Хуснаном Фанани.

- Господин Посол, как Вы оцениваете уровень двусторонних связей между нашими странами?

- Индонезия и Азербайджан установили дипломатические связи с 1992 году после обретения Азербайджаном независимости. Но настоящие контакты с Азербайджаном были установлены в 2005 году, когда Азербайджан открыл посольство в Индонезии. Мы же открыли посольство в 2010 году. С того времени у нас имеются хорошие связи во всех сферах двустороннего сотрудничества, особенно в экономике. Мы покупаем вашу нефть, так как мы не можем восполнить свои потребности. С товарооборотом на уровне 2,5 млрд. долларов мы были третьей страной после Германии и Италии, которая импортировала вашу нефть. Мы также производим нефть - порядка 800 тыс. баррелей нефти в день, но нам необходимо 1,8 млн. баррелей. К тому же, азербайджанская нефть очень хорошего качества и лучше нефти из Ближнего Востока и Африки.

­В политическом плане, мы поддерживаем вас в ООН, ОИС и в других международных организациях. Индонезия, с населением в 280 млн. жителей, является самой большой мусульманской страной. Поэтому, Азербайджану выгодно иметь хорошие отношения с Индонезией. Мы - лидеры в Ассоциации Стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), включающей 12 государств. Мы имеем свободную торговую зону, свободный рынок. Все эти 12 стран с населением 700-800 млн. человек создают огромный рынок. Сегодня АСЕАН - это растущий рынок, даже лучший, чем рынок Африки и даже Европы. Поэтому мы хотим сблизить Азербайджан и братскую Турцию с АСЕАН. Мы хотим продавать нашу продукцию и торговать с Азербайджаном и Турцией.

- Как Вы оцениваете экономические связи между Азербайджаном и Индонезией? Имеются ли перспективы для бизнес сотрудничества?

- В Индонезии мы производим вагоны метро, которые экспортируются в Тайвань, Латинскую Америку, Нигерию. Также мы производим запчасти. Все запчасти "Тойота" производятся у нас. Если увидите их, знайте, что они произведены не в Японии. Кроме того, мы производим грузовые самолеты. Так что мы можем сотрудничать в этих сферах.

Касательно товарооборота, сейчас он низкий - всего 30 млн. долларов. Поэтому Индонезия хочет нарастить этот уровень. Знаете, Азербайджан имеет тесные и традиционные торговые связи с Турцией. Ваши отношения с Турцией сложились по принципу "один народ - два государства", но мы хотим создать принцип "один народ - три государства" - Азербайджан, Турция, Индонезия - чтобы улучшить наши экономические, торговые и культурные связи. Мы хотим, чтобы наши студенты учились в Азербайджане, и азербайджанские студенты учились в Индонезии.

- Имеются ли переговоры по запуску регулярных или чартерных рейсов между двумя странами?

- Это очень важный момент. Мы очень далеко расположены. До сих пор у нас нет прямых рейсов, только транзитом через Доху или Стамбул, при этом полет занимает 14 часов. Мы должны установить сотрудничество по код-шерингу между двумя авиакомпаниями - Garuda Indonesia и Azerbaijan Airlines. Когда прямые рейсы между Джакартой и Баку наметятся, тогда легче будет вести бизнес, развивать культуру и торговлю и т.д. Поэтому прямые рейсы очень важны.

- Какова позиция Индонезии касательно нагорно-карабахского конфликта?

- Индонезия признает Карабах территорией Азербайджана, и мы поддерживаем ваш суверенитет. Карабах - ваша земля. Мы также поддерживаем мирный диалог, мы не поддерживаем военное решение, так как в таком случае гибнут люди с обеих сторон. Мы этого не хотим.

- Стоит ли ожидать официальных визитов в ближайшее время?

- Из Индонезии было много визитов. Многие парламентарии, наш спикер приезжали в Баку. Мы пригласили вашего президента Ильхама Алиева посетить Джакарту, и мы надеемся, что если не в этом году, то в следующем он посетит Индонезию. Также надеемся, что президент Индонезии Джоко Видодо посетит Баку.

- В этом году Баку провел гонку Формулы-1, где соревновался индонезийский гонщик. В 2017 году в Азербайджане пройдут Игры Исламской Солидарности. Что Вы думаете об этих соревнованиях?

- Мы гордимся вами, что вы смогли так организовать Гран-при Формулы-1. Это показывает, что вы можете организовывать такие престижное мероприятия. Индонезия участвовала там одним пилотом в Формуле-1 и двумя пилотами из GP2. Люди в Азербайджане поддерживали нас как мусульманскую страну.

Что касается Исламских Игр, вы знаете, что до Баку, эти Игры проводились в Палембанге в Индонезии. У нас имеется особый национальный вид спорта - пенчак силат, который также популярен в Азербайджане. В Азербайджане действует 38 центров этого вида спорта. Мы попросили вашего министра спорта включить пенчак силат в программу Исламских Игр. Азербайджан имеет 3 мировых чемпионов по пенчак силату. Это не просто вид спорта, это часть индонезийской культуры. Надеемся, что Игры будут успешными.