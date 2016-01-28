Посол Индонезии: За годы пребывания в Баку, я увидел развитие Азербайджана

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ "Азербайджан находится в очень важном регионе, на перекрестке путей. За эти четыре года пребывания здесь я узнал многое об этой стране".

Об этом Report сообщил завершивший свою дипломатическую миссию в Азербайджане первый посол Индонезии Прайоно Атиянто.

По его словам, за годы пребывания в Баку он увидел развитие Азербайджана. При этом он выразил сожаление тем, что за эти годы не удалось организовать визит президента Азербайджана в Индонезию и наоборот: "Это очень важно для развития отношений. Но работа в этом направлении идет. Надо понимать, что президенты - занятые люди, им сложно найти свободное время в графике. Я надеюсь, что в этом году мы сможем организовать визит".

Говоря об экономическом сотрудничестве между Азербайджаном и Индонезией, П.Атиянто сказал, что по сравнению с показателем в 2 млрд. долларов в 2014 году, товарооборот в прошлом году составил чуть более 500 млн. долларов: "Мы закупаем у Азербайджана нефть, а экспортируем в Азербайджан в основном пальмовое масло и бумагу. Разумеется, с падением цен на нефть уровень товарооборота снизился".

Затронув сотрудничество в гуманитарной сфере, посол напомнил, что в Азербайджанском университете языков был учрежден Центр изучения Индонезии, а также факультет индонезийского языка, который в год выпускает 10 специалистов этого языка: "По сегодняшний день факультет окончили 50 человек. Это вклад в развитие двусторонних отношений."