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    Посол Индонезии провел переговоры с замминистра иностранных дел и главой ГПС Азербайджана

    На встрече обсуждены перспективы развития двусторонних отношений

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Посол Индонезии в Азербайджане Хуснан Бей Фанани провел встречу с замминистра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым.

    Как сообщили Report в посольстве Индонезии в Баку, на встрече были обсуждены перспективы развития двусторонних отношений, а также возможность осуществления взаимных визитов на различных уровнях.

    Кроме того, Х.Б.Фанани провел встречу с главой Государственной пограничной службы Азербайджана, генерал-полковником Эльчином Гулиевым.

    На встрече посол обсудил возможности развития отношений между профильными ведомствами двух стран, а также развитие в Азербайджане боевых видов спорта, в частности пенчак-силат, являющегося национальным боевым искусством Индонезии.

    Посол отметил, что в Азербайджане сегодня имеется 31 тренер и 5000 учеников этого вида спорта.

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