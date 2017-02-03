Посол Индонезии провел переговоры с замминистра иностранных дел и главой ГПС Азербайджана

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Посол Индонезии в Азербайджане Хуснан Бей Фанани провел встречу с замминистра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым.

Как сообщили Report в посольстве Индонезии в Баку, на встрече были обсуждены перспективы развития двусторонних отношений, а также возможность осуществления взаимных визитов на различных уровнях.

Кроме того, Х.Б.Фанани провел встречу с главой Государственной пограничной службы Азербайджана, генерал-полковником Эльчином Гулиевым.

На встрече посол обсудил возможности развития отношений между профильными ведомствами двух стран, а также развитие в Азербайджане боевых видов спорта, в частности пенчак-силат, являющегося национальным боевым искусством Индонезии.

Посол отметил, что в Азербайджане сегодня имеется 31 тренер и 5000 учеников этого вида спорта.