Посол Индии: Азербайджан является важным партнером в проекте “Север-Юг” - ИНТЕРВЬЮ

Интервью Report c послом Индии в Азербайджане Бавитлунгом Ванлалвавна по случаю Дня Республики этой страны.

Интервью Report c послом Индии в Азербайджане Бавитлунгом Ванлалвавна по случаю Дня Республики этой страны.

- 21 июня первый поезд состоящий из 32 контейнеров был отправлен из столицы Финляндии Хельсинки в индийский порт Нава-Шева по Международному транспортному коридору “Север-Юг” (INSTC), который также пересекает Азербайджан. Как, по вашему мнению, проект INSTC может помочь Азербайджану стать региональным транспортным узлом?

- Действительно отрадно, что первая партия товаров из Финляндии в Индию была 21 июня отправлена по маршруту “Север-Юг”. Это также своевременно, поскольку заинтересованные стороны во всех странах, расположенных вдоль маршрута, включая Россию, Азербайджан и Иран, прилагают усилия для ввода в действие коридор “Север-Юг”, чтобы сделать его привлекательным транспортным маршрутом для товарооборота между этими странами. Исследования и тестовые пробеги показали, что коридор “Север-Юг” протяженностью 7200 км, представляющий собой мультимодальную сеть морских, железнодорожных и автомобильных маршрутов для перевозки грузов из Индии в Россию и Европу через Иран и Азербайджан, при полной эксплуатации сократит стоимость перевозок на 30%, а время доставки грузов - около 40%. Это также будет иметь соответствующие преимущества для двусторонних торговых отношений между Индией и Азербайджаном, поскольку сегмент коридора “Север-Юг” пролегающий между двумя странами также пропорционально сократит расходы и время транспортировки, что повысит конкурентоспособность товаров на рынках назначения и приведет к количественному увеличению в объеме нашей торговли.

Азербайджан является важным партнером в проекте “Север-Юг”, поскольку он расположен на очень важном перекрестке транспортного коридора. Таким образом, Азербайджан играет решающую роль в успешной реализации этого проекта. Географические преимущества Азербайджана в сочетании с огромными инвестициями, которые страна вложила в модернизацию и улучшение своей транспортной инфраструктуры в последние годы, несомненно, внесут вклад в превращение Азербайджана в важный региональный транспортный узел, особенно когда коридор “Север-Юг” начнет работать в полную силу.

- Как вы оцениваете прогресс, достигнутый в транспортном сотрудничестве между Азербайджаном и Индией? Каковы перспективы дальнейшего развития индийско-азербайджанского сотрудничества в этой сфере?

- Индия и Азербайджан являются ключевыми участниками проекта “Север-Юг”. В прошлом две страны взаимодействовали на разных уровнях, чтобы ускорить реализацию этого проекта. Совсем недавно представители Индии приняли участие в 4-м заседании Рабочей группы по развитию коридора “Север-Юг”, которое состоялось в Баку в ноябре 2019 года. Стороны проанализировали информацию об осуществляющихся грузоперевозках из Индии в Азербайджан, Россию и страны ЕС, и обсудили способы поощрения использования маршрута “Север-Юг” для перевозки товаров между этими странами.

В июне 2021 года Посольство Индии в Баку в сотрудничестве с Федерацией торгово-промышленных палат Индии организовало взаимную деятельность в онлайн режиме между логистическими компаниями Индии и Азербайджана, в котором участникам было предложено продвигать использование коридора “Север-Юг” для перемещения товаров между странами, расположенными вдоль этого маршрута. Это взаимодействие также дало возможность иранскому порту Чабахар — который Индия выдвинула для включения в коридор “Север-Юг” — продемонстрировать предлагаемые им различные стимулы. Мы очень надеемся, что участники этого проекта примут положительное решение по этому вопросу во время заседания Координационного совета Международного транзитного коридора “Север-Юг”, которое, как ожидается, состоится в Баку в ближайшие месяцы.

Бавитлунг Ванлалвавна

Есть много областей, в которых две страны могли бы продолжить сотрудничество в этом секторе. Например, для беспрепятственного движения и отслеживания грузовых контейнеров в реальном времени обе стороны могли бы улучшить сотрудничество между нашими таможенными структурами, логистическими и финансовыми компаниями и т. д. Также будет важно убедиться, что эти организации пользуются технологиями для оптимальной эффективности. Таким образом, ИТ-компании двух стран также могут сыграть важную роль в деятельности коридора “Север-Юг”. Мы считаем, что индийская ИТ-индустрия, имеющая более 4 млн сотрудников и объем экспорта которой достигает около 150 млрд долларов США, также может предложить многое в плане развития этого сектора.

- Какие еще экономические и инвестиционные возможности, на ваш взгляд, существуют между двумя странами?

- Индийские компании, включая ONGC Videsh Limited, уже вложили в Азербайджан более 1,2 млрд долларов. Другие индийские компании также изучают дополнительные возможности в секторе энергетики и инфраструктуры Азербайджана. Это вполне понятно, учитывая тот факт, что Индия была вторым по величине рынком для экспорта нефти из Азербайджана в течение первых пяти месяцев этого года. Фактически, двусторонняя торговля между двумя странами за этот период выросла более чем на 21 процент по сравнению с прошлым годом.

Мы также видим хорошие возможности для сотрудничества в области сельского хозяйства, в пищевой промышленности, в фармацевтическом секторе, в сфере информационно-коммуникационных технологий, в электротехнической, инженерной, текстильной сферах, а также в области производства керамических плит, чая, специй и т. д. Поэтому нам необходимо продолжить поощрение крупных предприятий двух стран, внимательно изучить возможности между двумя странами, включая взаимные инвестиции в экономику друг друга.

- Могут ли две страны открыть торговые дома для увеличения двусторонней торговли?

-Мне известно, что некоторые страны открыли торговые дома в Азербайджане, и в то же время Азербайджан открыл торговые дома в других странах. Это определенно та область, к которой деловые круги двух стран должны внимательно присмотреться, чтобы увидеть, есть ли основные преимущества от принятия такого подхода для развития нашей двусторонней торговли. Как бы то ни было, до пандемии у нас регулярно были деловые делегации из Индии, которые посещали Азербайджан, чтобы изучить возможности для бизнеса, особенно экспорта. Ежегодно в Баку проходят две торговые ярмарки «Best of India», в которых каждый раз принимают участие более 70 индийских компаний. На мой взгляд, что действительно важно, так это то, что мы увеличиваем частоту и уровень контактов между бизнес-сообществами наших двух стран и планируем визиты делегаций и участие в торговых ярмарках, чтобы стимулировать двустороннюю торговлю, как только появятся возможности для международных поездок. Между тем, мы должны продолжать наше регулярное взаимодействие через онлайн-платформы.

- Учитывая пандемию коронавируса, сотрудничают ли две страны в фармацевтической сфере?

-Я думаю, что существует общее признание силы фармацевтической промышленности Индии в различных частях мира, в том числе в Азербайджане. В течение прошлого года, несмотря на ограничения, вызванные пандемией, мы наблюдали 20-процентный рост экспорта индийской фармацевтической продукции в Азербайджан. Азербайджанские организации сотрудничают с компаниями из Индии для регистрации индийской продукции в Азербайджане, а также поощряют индийские компании вкладывать средства на азербайджанский рынок. Были установлены контакты между индийским производителем вакцин против COVID-19 и его партнером в Азербайджане, и есть возможности для сотрудничества в этой области. В прошлом известная индийская компания также сотрудничала с ведущим бизнес-центром в Азербайджане, чтобы предоставить технологические ресурсы для создания одного из первых фармацевтических заводов в Азербайджане на основе контрактного производства.

- Как вы оцениваете уровень культурного сотрудничества между Индией и Азербайджаном?

-Индию и Азербайджан связывают давние исторические и глубокие культурные связи. Индийская музыка и танцы пользуются большой популярностью среди азербайджанского населения. В последнее время между двумя странами наблюдаются частые культурные контакты, в том числе визиты деятелей искусств и культурных коллективов. В 2018 году Индия и Азербайджан подписали Программу культурного обмена, которая предусматривает сотрудничество и обмен артистами. Ежегодно в Азербайджане празднуется Международный день йоги. Мы надеемся, что сможем возобновить нашу деятельность в будущем и продемонстрировать азербайджанской публике индийскую культуру через танцы, музыку, искусство и литературу. Я также верю, что с помощью различных информационных программ, включая продвижение различных культурных аспектов и фестивалей штатов в Индии в сотрудничестве с нашей диаспорой, мы сможем донести индийскую культуру до многих наших друзей в Азербайджане.

Бавитлунг Ванлалвавна

- В 2022 году Индия будет отмечать 75-летие независимости. Как это будет отмечаться в Азербайджане?

-Празднование 75-летия независимости Индии или “[email protected]” на самом деле является празднеством, посвященным 75-летию прогрессивной Индии и славной истории ее народа, культуры и достижений. По призыву нашего достопочтенного премьер-министра, празднование будет разделено на пять подзаголовков - “Борьба за свободу”, “Идеи 75-летия”, “Достижения 75-летия”, “Действия к 75-летию”, и “Решительность 75-летия”, и в течение следующих двух лет или около того мы также будем планировать наши торжества на основе этих тем. Индия прошла долгий путь с момента обретения независимости в 1947 году. Поэтому для нас большая гордость отмечать успех Индии как республики и ее положение как крупнейшей демократии в мире. Мы также будем отмечать прогресс, достигнутый Индией, многократно увеличившей свою экономику за последние 75 лет. Сегодня Индия является пятой по величине экономикой и вносит важный вклад в стабильность и рост мировой экономики. Наша страна стремиться продолжить свой путь быстрого роста, чтобы к 2025 году достичь экономики в 5 триллионов долларов. Цель, которую мы надеемся достичь, приступить к очень важному движению - AatmaNirbhar Bharat, направленному на увеличение доли Индии в мировой экономике.

В Азербайджане мы начали празднование 75-летия независимости Индии в марте 2021 года и организовали различные культурные программы и мероприятия по йоге. В ближайшие месяцы в сотрудничестве с местными властями мы планируем провести акцию по посадке деревьев и выпустить памятную марку. Мы также будем организовывать семинары, викторины и конкурсы эссе в сотрудничестве с ассоциациями индийской диаспоры и ведущими университетами Азербайджана. Если позволят условия, мы также надеемся в ближайшие месяцы принять у себя культурные коллективы из Индии. Все предстоящие программы торжеств будут регулярно публиковаться на странице посольства Индии в фейсбуке @indiainazerbaijan, и я приглашаю всех наших азербайджанских друзей присоединиться к нашим торжествам.