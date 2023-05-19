Посол: Индия входит в первую пятерку торговых партнеров Азербайджана

Индия входит в первую пятерку торговых партнеров Азербайджана, и увеличение в прошлом году взаимной торговли на 155 процентов является хорошим показателем этого.

Индия входит в первую пятерку торговых партнеров Азербайджана, и увеличение в прошлом году взаимной торговли на 155 процентов является хорошим показателем этого.

Как сообщает Report, об этом сказал новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Индии в нашей стране Шридхаран Мадхусудханан, вручая верительные грамоты президенту Ильхаму Алиеву.

Отметив, что у наших стран есть большой потенциал с точки зрения расширения экономического сотрудничества, посол подчеркнул в этом контексте нефтяную промышленность и фармацевтику. По его словам, господствующий в Азербайджане мультикультурализм является весьма привлекательным для Индии, подчеркнул значение расширения связей и в гуманитарной сфере.

Коснувшись сотрудничества в области туризма, дипломат отметил, что приложит все усилия для сотрудничества в области информационных технологий, энергетики, образования, экологии и в других сферах.