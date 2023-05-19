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Посол: Индия входит в первую пятерку торговых партнеров Азербайджана

Посол: Индия входит в первую пятерку торговых партнеров Азербайджана Индия входит в первую пятерку торговых партнеров Азербайджана, и увеличение в прошлом году взаимной торговли на 155 процентов является хорошим показателем этого.
Внешняя политика
19 мая 2023 г. 17:05
Посол: Индия входит в первую пятерку торговых партнеров Азербайджана

Индия входит в первую пятерку торговых партнеров Азербайджана, и увеличение в прошлом году взаимной торговли на 155 процентов является хорошим показателем этого.

Как сообщает Report, об этом сказал новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Индии в нашей стране Шридхаран Мадхусудханан, вручая верительные грамоты президенту Ильхаму Алиеву.

Отметив, что у наших стран есть большой потенциал с точки зрения расширения экономического сотрудничества, посол подчеркнул в этом контексте нефтяную промышленность и фармацевтику. По его словам, господствующий в Азербайджане мультикультурализм является весьма привлекательным для Индии, подчеркнул значение расширения связей и в гуманитарной сфере.

Коснувшись сотрудничества в области туризма, дипломат отметил, что приложит все усилия для сотрудничества в области информационных технологий, энергетики, образования, экологии и в других сферах.

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Версия на английском языке Ambassador: India is among 5 top trade partners of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Səfir: "Hindistan Azərbaycanın ilk 5 ticarət tərəfdaşı sırasındadır"

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