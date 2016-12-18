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    Посол Индии: С 2004 года более 100 азербайджанцев завершили различные курсы в рамках программы ITEC - ФОТО

    Санджай Ранавстретился с азербайджанскими выпускниками ITEC

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ В Баку состоялась встреча посла Индии Санджая Раны с азербайджанскими выпускниками программы Индийского техническо-экономического сотрудничества (ITEC).

    Как сообщает Report, С.Рана в своем выступлении отметил, что данная программа была запущена правительством Индии в 1964 года для обмена опытом и развития сотрудничества в различных сферах со своими странами-партнерами, такими как Азербайджан.

    Посол отметил, что каждый год для Азербайджана выделяется 15 мест в рамках этой программы: «С 2004 года более 100 азербайджанцев завершили различные курсы в рамках этой программы».

    Выступивший глава Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Джамиль Маликов сказал, что в рамках программы ITEC, несколько сотрудников агентства посетили семинары в Индии.

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