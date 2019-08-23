Посол Индии в Азербайджане прокомментировал ситуацию по Джамму и Кашмиру

Недавнее решение правительства Индии не вводить в действие определенные положения статьи 370 Конституции страны по Джамму и Кашмиру нацелено на улучшенное управление и социально-экономическую справедливость.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Индии в Азербайджане Бавитлунг Ванлалвавна, комментируя ситуацию вокруг спорной территории Джамму и Кашмир.

По словам посла, данный шаг является сугубо внутренним вопросом административной реорганизации.

"Это никоим образом не меняет границ Джамму и Кашмира. Более того, изменения в конституции Индии- суверенное право нации, не является чем- то эктроординарным, а скорее нормальным процессом",- сказал он.

Посол также затронул последнюю ситуацию в регионе, отметив, что "в Джамму и Кашмире обеспечены круглосуточная подача электричества, водоснабжение и доставка лекарств".

По информации Reuters, власти Индии усилили меры безопасности в Джамму и Кашмир на фоне запланированного марша протеста к представительству группы военных наблюдателей ООН противниками отмены особого статуса этого региона.

Проведение марша - первая подобная массовая акция в Джамму и Кашмире после того, как в начале августа правительство Индии упразднило штат и создало в этом регионе две союзные территории - Джамму и Кашмир, а также Ладакх. Пакистан, оспаривающий принадлежность этого региона, осудил эти действия Нью-Дели.

Ранее посол Пакистана в Азербайджане заявил, что "Действия Индии в Кашмире нацелены на изменение демографического фона".