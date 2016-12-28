Посол Индии предложил провести выставку индийских товаров в Азербайджане

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Представители Совета продвижения экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий Индии провели встречу с послом Индии в Азербайджане Санджаем Раной.

Как сообщает Report со ссылкой на индийские СМИ, на встрече обсуждался вопрос cнижения товарооборота между двумя странами и спад экспорта драгоценностей из Индии в Азербайджан.

В ходе встречи было выражено предложение пригласить ювелиров из Азербайджана на выставку IIJS Signature 2017 в Индии в феврале 2017 года.

Посол отметил, что проведет переговоры с ювелирами Азербайджана и обсудит вопрос развития торговых связей.

С.Рана также предложил провести выставку индийских товаров в Азербайджане.