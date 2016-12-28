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    Посол Индии предложил провести выставку индийских товаров в Азербайджане

    Экспортеры ювелирных изделий Индии обсудили вопрос активизации торговых связей с Азербайджаном

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Представители Совета продвижения экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий Индии провели встречу с послом Индии в Азербайджане Санджаем Раной.

    Как сообщает Report со ссылкой на индийские СМИ, на встрече обсуждался вопрос  cнижения товарооборота  между двумя странами и спад экспорта драгоценностей из Индии в Азербайджан.

    В ходе встречи было выражено предложение пригласить ювелиров из Азербайджана на выставку IIJS Signature 2017 в Индии в феврале 2017 года.

    Посол отметил, что проведет переговоры с ювелирами Азербайджана и обсудит вопрос развития торговых связей.

    С.Рана также предложил провести выставку индийских товаров в Азербайджане.

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