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Посол: Император напутствовал меня улучшать дружбу между Азербайджаном и Японией

Посол: Император напутствовал меня улучшать дружбу между Азербайджаном и Японией Япония отмечает День рождения Императора
Внешняя политика
23 февраля 2021 г. 12:16
Посол: Император напутствовал меня улучшать дружбу между Азербайджаном и Японией

Сегодня Япония отмечает День рождения императора Нарухито.

Как сообщает Report, в связи с этим посол Японии в Азербайджане Дзюнити Вада распространил заявление.

День рождения императора — государственный праздник в Японии, отмечаемый в день рождения правящего императора, который с 2020 года празднуется 23 февраля, так как император Нарухито родился в этот день в 1960 году.

Посол отметил, что одной из важных сфер деятельности Императора Японии является "укрепление дружбы с зарубежными государствами".

"Он посещает другие государства и приветствует иностранных лидеров в Японии. А также принимает зарубежных послов и направляет послов Японии в другие страны. В прошлом году Император лично напутствовал меня улучшать дружбу между Азербайджаном и Японией. Я осуществляю свою работу, стараясь исполнить это напутствие Императора", - заявил в обращении посол Дзюнити Вада.

Напомним, Дзюнити Вада вручил верительные грамоты президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в сентябре 2020 года.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоSəfir: "İmperator Azərbaycanla dostluq əlaqələrini möhkəmləndirməyi tapşırıb"

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