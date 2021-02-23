Посол: Император напутствовал меня улучшать дружбу между Азербайджаном и Японией

Япония отмечает День рождения Императора

Сегодня Япония отмечает День рождения императора Нарухито.

Как сообщает Report, в связи с этим посол Японии в Азербайджане Дзюнити Вада распространил заявление.

День рождения императора — государственный праздник в Японии, отмечаемый в день рождения правящего императора, который с 2020 года празднуется 23 февраля, так как император Нарухито родился в этот день в 1960 году.

Посол отметил, что одной из важных сфер деятельности Императора Японии является "укрепление дружбы с зарубежными государствами".

"Он посещает другие государства и приветствует иностранных лидеров в Японии. А также принимает зарубежных послов и направляет послов Японии в другие страны. В прошлом году Император лично напутствовал меня улучшать дружбу между Азербайджаном и Японией. Я осуществляю свою работу, стараясь исполнить это напутствие Императора", - заявил в обращении посол Дзюнити Вада.

Напомним, Дзюнити Вада вручил верительные грамоты президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в сентябре 2020 года.