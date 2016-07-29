Посол: Хотелось, чтобы по меньшей мере 10 млн. из 270 млн. индонезийцев посетили Азербайджан

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Посол Индонезии в Азербайджане Хуснан Бей Фанани призвал азербайджанских бизнесменов вкладывать инвестиции в Индонезию.

Как заявил Report посол, Индонезия, будучи обширной страной, обладает крупными залежами полезных ископаемых: "Помимо нефти и газа, здесь есть залежи золота, никеля, алюминия, железа. Некоторые из этих рудников даже не разведаны. Это представляет перспективу для нашего сотрудничества. Мы также хотели бы, чтобы и индонезийские инвесторы делали ответные вложения, например, в сферу строительства, создания инфраструктуры".

Посол также выразил надежду, что в Азербайджане возрастет количество продаваемой индонезийской продукции.

Кроме того, индонезийский дипломат отметил важность наличия прямых рейсов для еще большего укрепления сотрудничества между странами: "Постараюсь, чтобы между AZAL и "Garuda İndonesia" было налажено сотрудничество. В Индонезии проживает 270 млн. человек, и хотелось, чтобы по меньшей мере 10 млн. индонезийцев посетили Азербайджан, и чтобы хотя бы несколько тысяч туристов из Азербайджана приехали в Индонезию".