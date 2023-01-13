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Посол: Хорватские компании активно сотрудничают с ANAMA по разминированию

Посол: Хорватские компании активно сотрудничают с ANAMA по разминированию Хорватия, которая имеет большой опыт в работах по разминированию, активно сотрудничает с Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).
Внешняя политика
13 января 2023 г. 14:03
Посол: Хорватские компании активно сотрудничают с ANAMA по разминированию

Хорватия, которая имеет большой опыт в разминировании, активно сотрудничает с азербайджанским агентством ANAMA, задействованным в очистке от минного загрязнения освобожденных в результате Отечественной войны территорий.

Об этом в эксклюзивном интервью Report сказал посол Хорватии в Азербайджане Бранко Зебич.

По его словам, Хорватия сама боролась с минной проблемой более 25 лет, и поэтому обладает большим опытом в этой сфере. Есть хорватские компании, производящие машины для разминирования и непосредственно занятые самим процессом разминирования.

"Одна из них - DOK-ING, которая производит машины для разминирования. Ее техника работает в Карабахе, и очень хорошо зарекомендовала себя", - сказал посол.

Комментируя вопрос физического разминирования, посол подчеркнул, что в настоящее время Азербайджан в основном сам занимается им, добавив, что предполагается привлечение и иностранных компаний к этой масштабной работе.

"Я думаю, что хорватская Piper является одной из тех компаний, которая может быть подключена к разминированию в Азербайджане", - предположил Б.Зебич.

Посол отметил, что есть также подразделение DOK-ING, занимающееся ручным разминированием, а также использованием для этих целей обученных собак: "Кажется, Азербайджан заключил с ними контракт, и 10-12 собак-саперов в этом году будут доставлены в вашу страну".

С полной версией интервью с послом Хорватии в Азербайджане Бранко Зебичем можно будет ознакомиться 16 января.

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