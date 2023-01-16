Посол: Хорватия видит потенциал в развитии туризма на освобожденных территориях Азербайджана

В связи со стремлением Азербайджана развивать туризм, в том числе и на освобожденных территориях, сотрудничество между Хорватией и Азербайджаном в этой сфере может быть расширено.

Азербайджан рассматривает туризм как приоритет в развитии экономики. После Отечественной войны и освобождении оккупированных почти 30 лет территорий страны развитие этого сектора и в этих регионах был обозначен как целевой. По мнению посла Хорватии в нашей стране, сотрудничество между этой европейской страной и Азербайджаном в этой сфере может быть расширено.

В целом Азербайджан и Хорватия имеют крепкие экономические и политические связи, которые после открытия посольства Хорватии в Азербайджане в 2019 году стали еще крепче.

Об экономическом и энергосотрудничестве между странами, о роли хорватских компаний в разминированию освобожденных территорий Азербайджана, о перспективах двусторонних отношений рассказал в интервью Report послом Хорватии в нашей стране Бранко Зебич.

- Как вы в целом оцениваете двусторонние отношения между Хорватией и Азербайджаном? Как развивается торгово-экономическое партнерство между странами? Какие проекты существуют в рамках технологического сотрудничества?

- Двусторонние отношения между странами постоянно развиваются, это касается как политического сотрудничества, так и торгового оборота и экономической деятельности. Есть также вопрос разминирования освобожденных территорий, что очень важно для Азербайджана.

Посольство Хорватии в Азербайджане было открыто 4 года назад. Тогда товарооборот между нашими странами составлял около 300 миллионов долларов. За 2022 год у меня есть данные только за первые 8 месяцев - он уже превысил 700 миллионов долларов. У меня нет обновленных цифр за весь год, потому что 2023 год только начался, они будут только в конце января, но, скорее всего, показатели составят более 1 миллиарда долларов. И это довольно значимый показатель для небольших и не имеющих общих границ стран. Это означает, что Хорватия является важным торговым партнером для Азербайджана и наоборот.

Но что особенно важно для Азербайджана, это то, что мы импортируем достаточно большое количество азербайджанской нефти, более 90% торгового оборота приходится на экспорт азербайджанской нефти в Хорватию. Наш экспорт в вашу страну, хотя и не сопоставим с импортом из Азербайджана по очевидным причинам, также растет. 4 года назад экспорт Хорватии в Азербайджан составлял всего около 1-2 миллионов долларов, а сейчас он - более 7 миллионов долларов.

Что касается технологического сотрудничества, то я хотел бы подчеркнуть хорошее сотрудничество между нашими IT-компаниями. Хорватия - страна, в которой довольно много хороших IT-компаний, ориентированных на зарубежные рынки и сотрудничество с иностранными государствами. Одна из них - Sedam IT, другая - Span, которые активно работают в Азербайджане. Также Matison - "дочка" Sedam, успешно сотрудничает с известной азербайджанской компанией Risk. Очень скоро они завершат совместный второй проект для азербайджанских мобильных операторов. Мы очень гордимся этим, так как это очень важный сегмент двустороннего сотрудничества.

- Что Вы можете сказать об энергетическом сотрудничестве между Азербайджаном и Хорватией?

- Помимо того, что, как я уже говорил, мы являемся крупным импортером азербайджанской нефти, есть один давний газовый проект - Ионическо-Адриатического газопровода (IAP). Он до сих пор не реализован, однако Хорватия по-прежнему полностью поддерживает его. И я уверен, что Азербайджан тоже. Этот проект призван обеспечить доставку газа из Каспийского моря на юг Хорватии. Южный газовый коридор соединяет Азербайджан с Италией через Грузию, Турцию, Грецию и Албанию до Адриатического моря. IAP предусматривает, что от Южного газового коридора в Албании линия будет идти на север, в Черногорию, а затем в Хорватию.

Это проект вполне осуществим технически. Но пока не создана компания по его строительству и управлению между 4 странами его прохождения - Хорватией, Боснией и Герцеговиной, Черногорией и Албанией. Это связано с некоторыми проблемами в Черногории. Она связана с вопросом выдачи зеленой карты (разрешительных документов) для трассы трубопровода. Однако, мы ожидаем, что они скоро займутся этим вопросом.

Помимо этого, мы можем справиться с этим и с помощью Европейской комиссии, потому что данный газопровод также включен в список проектов, представляющих интерес для Европейского Союза, так как ЕС стремится диверсифицировать поставки газа. В связи с этим, надеемся, что в ближайшем будущем мы реализуем данный проект.

- Расскажите, пожалуйста, подробнее о роли хорватских компаний в работах по разминированию на освобожденных территориях Азербайджана.

- Как вы знаете, Хорватия, к сожалению, пережила такую же ситуацию, что переживает сейчас Азербайджан - у нас было много заминированных территорий. Мы боролись с этой проблемой более 25 лет, и все еще в Хорватии остались некоторые территории, которые должны быть разминированы.

Конечно, большую часть этой задачи мы выполнили успешно, и у нас есть большой опыт в работах по разминировании. Есть хорватские компании, имеющие большой опыт в этой сфере, начиная от производства машины для разминирования и заканчивая теми, которые непосредственно сами занимаются физическим разминированием.

Все это хорошо известно Азербайджану, ваше агентство по гражданскому разминированию ANAMA уже некоторое время сотрудничает с хорватской стороной.

Одна из них - DOK-ING, которая производит машины для разминирования. Ее техника работает в Карабахе, и очень хорошо зарекомендовала себя.

Что касается вопроса по физическому разминированию иностранными компаниями, насколько я знаю, этот вопрос все еще находится на рассмотрении. В настоящее время Азербайджан в основном сам занимается разминированием, но я думаю, что предполагается привлечение и иностранных компаний для выполнения этой масштабной.

Я думаю, что хорватская компания Piper является одной из тех компаний, которая может быть включена в работу по разминированию в Азербайджане.

Есть также подразделение DOK-ING, которая не связана с машинами, оно занимается ручным разминирование, а также использованием для этих целей обученных собак. Кажется, Азербайджан заключил с ними контракт, и 10-12 собак-саперов в этом году будут доставлены в Азербайджан.

- В своем недавнем интервью вы сказали, что существует потенциал для расширения сотрудничества в сфере сельскохозяйственной и пищевой промышленности. Расскажите про это.

- Несмотря на то, что между нашими странами подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в этой области, к сожалению, пока значимых результатов нет. Конечно, это одна из областей, потенциал в которой следует изучить и использовать. Вполне возможно, что это будет хорошей темой для обсуждения на следующем заседании межправительственной комиссии.

Мы стремимся к тому, чтобы хорватские компании по переработке пищевых продуктов появились на азербайджанском рынке, пока правда это не увенчалось успехом, но я регулярно поддерживаю контакт с AZPROMO и другими ведомствами в Азербайджане. В Хорватии есть компании, специализирующиеся в переработке сельхозпродукции и производством высококачественной пищевой продукции, одна из них - крупнейшая в Юго-Восточной Европе с более чем 100-летней историей и ориентирована на экспорт в более чем 100 стран мира.

- Что Вы можете сказать о работе совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Хорватией? Известна ли дата проведения следующей комиссии, которая должна состояться в Баку?

- В 2021 году в Загребе прошло второе заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между нашими странами.

Мы ожидаем, что следующее, третье по счету пройдет в этом году в Баку. Пока что дата проведения не определена.

Я говорил несколько недель назад об этом с экс-министром культуры Анаром Керимовым, который являлся сопредседателем межправительственной комиссии, но как вы знаете, он покинул свой пост, поэтому мы ждем новое назначение с азербайджанской стороны.

Думаю, это не повлияет на график проведения следующего заседания межправкомиссии.

- Не могли бы вы поделиться видением перспектив сотрудничества между нашими странами в туристическом секторе? До вступления Хорватии в ЕС у нас существовал безвизовый режим для туристов, что способствовало интенсификации туристического обмена. Как Азербайджан и Хорватия могут улучшить сотрудничество в турсекторе, учитывая сегодняшнюю ситуацию?

- Это один из приоритетов на этот год. 4 года назад я уже активно занимался этим вопросом, и, наконец, когда уже ожидали улучшений, грянула пандемия COVID-19, и вся работа была остановлена.

Но уже в конце прошлого года представители хорватского туристического совета посетили Баку и провели несколько заседаний, чтобы подготовить план сотрудничества на этот год.

Я надеюсь, что, наконец, мы возобновим сотрудничество по туризму в этом году, что также значит организацию прямых чартерных рейсов этим летом в различные уголки Хорватии. Тогда туристический поток между нашими странами будет намного больше, чем сейчас.

Но это одна часть вопроса. Другой касается того, что сотрудничество между Азербайджаном и Хорватией в области туризма также возможно в области передачи ноу-хау и хорватского опыта.

Как вы знаете, Хорватия является известным туристическим направлением, страну посещают около 20 миллионов туристов в год. Я знаю, что Азербайджан также стремится развивать туризм, особенно на освобожденных территориях. Поэтому этот сектор может стать одной из сфер, который имеет потенциал сотрудничества и важным направлением среди задач межправикомиссии.