Посол Хазар Ибрагим ответил на вопросы студентов Хьюстонского университета касательно азербайджано-армянских отношений

Посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим в рамках визита в штат Техас побывал в Хьюстонском университете, где ответил на вопросы преподавательского состава и студентов учебного заведения касательно азербайджано-армянских отношений.

Посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим в рамках визита в штат Техас побывал в Хьюстонском университете, где ответил на вопросы преподавательского состава и студентов учебного заведения касательно азербайджано-армянских отношений.

Как сообщили Report в посольстве, дипломат посетил штат Техас в рамках участия в 41-й сессии Энергетической конференции CERAWeek.

Посол Х.Ибрагим выступил в университете на тему "Проблемы региональной безопасности: перспективы сотрудничества и экономический потенциал".

На встрече, в которой приняли участие преподавательский состав и студенты учебного заведения, состоялись обсуждения относительно вклада Азербайджана в обеспечение регионального и глобального мира, переговоров, проводимых для нормализации армяно-азербайджанских отношений, и текущая ситуация, работы, проводимой в направлении налаживания отношений с армянским населением, проживающим в Карабахском регионе нашей страны и их реинтеграции, а также состояние отношений Азербайджана с соседями в целом.

Затем посол Х.Ибрагим ответил на вопросы участников мероприятия на вышеуказанные темы.