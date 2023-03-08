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Посол Хазар Ибрагим ответил на вопросы студентов Хьюстонского университета касательно азербайджано-армянских отношений

Посол Хазар Ибрагим ответил на вопросы студентов Хьюстонского университета касательно азербайджано-армянских отношений Посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим в рамках визита в штат Техас побывал в Хьюстонском университете, где ответил на вопросы преподавательского состава и студентов учебного заведения касательно азербайджано-армянских отношений.
Внешняя политика
8 марта 2023 г. 07:54
Посол Хазар Ибрагим ответил на вопросы студентов Хьюстонского университета касательно азербайджано-армянских отношений

Посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим в рамках визита в штат Техас побывал в Хьюстонском университете, где ответил на вопросы преподавательского состава и студентов учебного заведения касательно азербайджано-армянских отношений.

Как сообщили Report в посольстве, дипломат посетил штат Техас в рамках участия в 41-й сессии Энергетической конференции CERAWeek.

Посол Х.Ибрагим выступил в университете на тему "Проблемы региональной безопасности: перспективы сотрудничества и экономический потенциал".

На встрече, в которой приняли участие преподавательский состав и студенты учебного заведения, состоялись обсуждения относительно вклада Азербайджана в обеспечение регионального и глобального мира, переговоров, проводимых для нормализации армяно-азербайджанских отношений, и текущая ситуация, работы, проводимой в направлении налаживания отношений с армянским населением, проживающим в Карабахском регионе нашей страны и их реинтеграции, а также состояние отношений Азербайджана с соседями в целом.

Затем посол Х.Ибрагим ответил на вопросы участников мероприятия на вышеуказанные темы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHouston Universitetində Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri barədə suallar cavablandırılıb

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