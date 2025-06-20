Посол: Гвинея готова учиться у Азербайджана управлению в сфере энергетики

Гвинея готова учиться у Азербайджана управлению энергетикой, цифровому управлению и развитию инфраструктуры.

Гвинея готова учиться у Азербайджана управлению энергетикой, цифровому управлению и развитию инфраструктуры.

Об этом в интервью турецкому бюро Report рассказал чрезвычайный и полномочный посол Гвинейской Республики в Азербайджане Умар Канде.

По его словам, Гвинея играет центральную и стратегическую роль в развивающемся партнерстве между Азербайджаном и африканским континентом.

"Как одна из крупнейших стран Западной Африки, богатая природными ресурсами и имеющая историческое значение, Гвинея обладает и экономическим потенциалом, и политической волей, чтоб играть ведущую роль в этом новом партнерстве. Через платформы, такие как Движение неприсоединения, Сотрудничество Юг‑Юг и программы развития, Азербайджан укрепляет связь с Африкой. Гвинея может стать ключевым мостом между Азербайджаном и Западной Африкой", - сказал он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.