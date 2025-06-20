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Посол: Гвинея готова учиться у Азербайджана управлению в сфере энергетики

Посол: Гвинея готова учиться у Азербайджана управлению в сфере энергетики Гвинея готова учиться у Азербайджана управлению энергетикой, цифровому управлению и развитию инфраструктуры.
Внешняя политика
20 июня 2025 г. 12:10
Посол: Гвинея готова учиться у Азербайджана управлению в сфере энергетики

Гвинея готова учиться у Азербайджана управлению энергетикой, цифровому управлению и развитию инфраструктуры.

Об этом в интервью турецкому бюро Report рассказал чрезвычайный и полномочный посол Гвинейской Республики в Азербайджане Умар Канде.

По его словам, Гвинея играет центральную и стратегическую роль в развивающемся партнерстве между Азербайджаном и африканским континентом.

"Как одна из крупнейших стран Западной Африки, богатая природными ресурсами и имеющая историческое значение, Гвинея обладает и экономическим потенциалом, и политической волей, чтоб играть ведущую роль в этом новом партнерстве. Через платформы, такие как Движение неприсоединения, Сотрудничество Юг‑Юг и программы развития, Азербайджан укрепляет связь с Африкой. Гвинея может стать ключевым мостом между Азербайджаном и Западной Африкой", - сказал он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: Qvineya Azərbaycanın inkişaf modeli, xüsusən də enerji idarəçiliyi sahəsində təcrübəsini öyrənmək istəyir

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