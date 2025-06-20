Посол Гвинеи: Мы рассматриваем Азербайджан как стратегического партнера в энергетике, образовании, дипломатии и торговле

Посол Гвинеи: Мы рассматриваем Азербайджан как стратегического партнера в энергетике, образовании, дипломатии и торговле

Посол Гвинейской Республики с резиденцией в Анкаре Умар Канде ведет дипломатическую деятельность в шести странах - Турции, Азербайджане, Грузии, Болгарии, Румынии и Украине.

В интервью турецкому бюро Report он подчеркнул особое значение сотрудничества с Азербайджаном и поделился масштабными планами, связанными с двусторонними отношениями.

- Как вы оцениваете отношения между Гвинеей и Азербайджаном? Каковы основные направления вашей работы в Азербайджане?

- Отношения между Гвинеей и Азербайджаном основаны на взаимном уважении, растущем сотрудничестве и общих стратегических интересах. Обе страны тесно сотрудничают в рамках организации исламского сотрудничества (ОИС), Движения неприсоединения и ООН. Политическая воля президента Гвинеи Мамади Думбуйи и президента Азербайджана Ильхама Алиева стала основой для развития стратегического партнерства по принципу win‑win (выиграл-выиграл). Высокопоставленная правительственная делегация Азербайджана в Кон­акри (столица и крупнейший город Гвинеи -ред.) в этом году - яркое тому подтверждение.

Азербайджан принял серьезные обязательства для поддержания усилий Африки в развитии, и Гвинея рассматривает эту страну как стратегического партнера в энергетике, образовании, дипломатии и торговле.

Что касается миссии в качестве посла Гвинеи в Азербайджане, у меня есть ряд стратегических приоритетов:

укрепление политических и дипломатических отношений путем углубления политического диалога на высоком уровне,

содействие экономическому и торговому сотрудничеству путем поощрения азербайджанских инвестиций в горнодобывающую промышленность, инфраструктуру и сельскохозяйственный сектор в Гвинее,

организация экономических форумов и торговых миссий между Баку и Конакри,

изучение и развитие сотрудничества в нефтяной, газовой и возобновляемой энергетике,

увеличение обмена в сфере образования и культуры путем расширения стипендиальных программ и университетского сотрудничества,

содействие культурному взаимодействию посредством выставок, фестивалей,

укрепление связей между нашими народами посредством диаспоры, туризма и партнерства гражданского общества и т. д.

- Как Вы видите будущее сотрудничества наших стран в международных организациях, таких как ООН, ОИС, Движение неприсоединения?

- Гвинея высоко ценит тесное и конструктивное сотрудничество с Азербайджаном в этих ключевых многосторонних организациях. Наше партнерство основывается на приверженности принципам многосторонности, мирного сосуществования, суверенитета и приоритетам развития Глобального Юга. Уверен, что в будущем это сотрудничество станет еще более укрепленным и превратится в стратегическую координацию в ряде ключевых сфер.

- В Африке есть четыре не связанных друг с другом государств Гвинея. Является ли ваша Гвинейская Республика независимой?

- Наша Гвинейская Республика официально провозгласила независимость в 1958 году. Мы стали первой страной в Африке, освободившейся от французского колониального правления, и гордимся этим. Другие страны - Гвинея-Бисау, Экваториальная Гвинея и Новая Гвинея. Гвинея-Бисау некогда была португальской колонией.

- Как вы оцениваете азербайджанские инициативы в борьбе с неоколониализмом?

- Это весьма похвально. Данная деятельность особенно вдохновляет народы Африки, которые пережили колониальный гнет, и побуждает их к активным действиям.

- Какое место может занять Гвинея в новой фазе сотрудничества Азербайджана со странами Африки?

- Гвинея играет центральную и стратегическую роль в развивающемся партнерстве между Азербайджаном и африканским континентом. Как одна из крупнейших стран Западной Африки, богатая природными ресурсами и имеющая историческое значение, Гвинея обладает и экономическим потенциалом, и политической волей, чтоб играть ведущую роль в этом новом партнерстве. Через платформы, такие как Движение неприсоединения, Сотрудничество Юг‑Юг и программы развития, Азербайджан укрепляет связь с Африкой. Гвинея может стать ключевым мостом между Азербайджаном и Западной Африкой. Мы готовы учиться у Азербайджана в таких сферах как управление энергетикой, цифровое управление и развитие инфраструктуры.

- На какие сферы стоит сделать акцент для развития отношений между двумя странами?

- Можно определить несколько приоритетных сфер на основе взаимных интересов и стратегической ценности. Управление природными ресурсами, энергетическая инфраструктура и техническое обучение особенно важны с учетом больших запасов бокситов, золота и железа в Гвинее и опыта Азербайджана в нефтегазовом и энергетическом секторе. Возможны также совместные проекты в возобновляемой энергетике (солнечная, гидроэнергетика). Азербайджан может инвестировать в горнодобывающий сектор Гвинеи, предоставив технологии, опыт и финансирование.

Другими направлениями развития отношений могут быть создание Азербайджано-Гвинейского бизнес-форума, двусторонние торговые соглашения, а также соглашения о поощрении и защите инвестиций, а также содействие в таможенном сотрудничестве, экспорт сельскохозяйственной продукции из Гвинеи в Азербайджан и пр.

Гвинейское здравоохранение также может воспользоваться опытом Азербайджана в здравоохранении, медицинской технологии и управлении медучреждениями.

Желательно участие азербайджанских компаний в инфраструктурных проектах (строительстве дорог, портов и энергетических сетей) в Гвинее. Возможно также сотрудничество в цифровой трансформации, включая электронное управление и развитие ИКТ.

Можно организовать культурные фестивали, выставки, межкультурные программы, также развивать сотрудничество в сфере туризма, медиа и творческой индустрии.

Было бы хорошо обеспечить стипендии и академический обмен для гвинейских студентов в азербайджанских университетах - особенно в инженерии, энергетике, ИТ и дипломатии. Можно также подчеркнуть профобразование и технические тренинги в горнодобывающей промышленности, сельском хозяйстве и инфраструктуре.

- Еще во времена СССР в Азербайджане обучалось много студентов из Африки. Есть ли сегодня гвинейские студенты в азербайджанских вузах?

- Сейчас у нас меньше студентов в Азербайджане по сравнению с советскими временами. При вручении верительных грамот президенту Ильхаму Алиеву он сообщил, что для студентов из Гвинеи выделены сразу две стипендиальные программы. Глава государства рекомендовал мне встретиться с азербайджанскими министрами экономики, финансов, обороны и образования. Состоялись переговоры с этими министрами. Также учтены связи в культурной и аграрной сферах.

Особенно продуктивной была встреча с министром образования Эмином Амруллаевым. Он пригласил своего гвинейского коллегу посетить Азербайджан.

Сегодня в Азербайджане обучаются несколько гвинейских студентов, которые активно участвуют в академической жизни Африки. Они в совершенстве владеют французским, английским и другими языками, что способствует их успешной адаптации.

- Ожидаются ли в ближайшее время визиты высокого уровня из Гвинеи в Азербайджан?

- Да, по приглашению азербайджанской стороны в ближайшее время в Баку ожидается визит министров иностранных дел, образования, экономики и обороны для подписания различных соглашений о сотрудничестве.

- В завершение, поделитесь впечатлениями об Азербайджане.

- Я восхищен своеобразием и гостеприимством Азербайджана. Здесь гармонируют современность и традиции, и это действительно впечатляет.