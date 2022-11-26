Посол Гвинеи-Бисау в РФ заявил о желании получить аккредитацию в качестве посла в Азербайджане

Посол Республики Гвинея-Бисау в Российской Федерации Алфреда Криштовау Гомеш Лопеш рассказал, что в скором времени предпримет все необходимые шаги для аккредитации в качестве Посла в Азербайджане.

Посол Республики Гвинея-Бисау в Российской Федерации Алфреда Криштовау Гомеш Лопеш рассказал, что в скором времени предпримет все необходимые шаги для аккредитации в качестве Посла в Азербайджане.

Как передает российское бюро Report , об этом он заявил во время встречи с послом Азербайджана в РФ Поладом Бюльбюльоглу.

Гвинейский посол выразил благодарность за встречу, а также тепло отозвался об Азербайджане и поделился позитивными впечатлениями специалистов своей страны, получивших образование в Баку.

Посол Азербайджана поздравил коллегу с назначением и пожелал ему успехов в дальнейшей работе, проинформировав коллегу о своей деятельности в качестве дуайена дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве, и организованных здесь встречах и культурных мероприятиях.

Обсуждая двусторонние отношений между Азербайджаном и Гвинеей-Бисау, послы подчеркнули имеющийся большой потенциал для сотрудничества во многих сферах, особенно в сферах туризма и образования, учитывая наличие хороших возможностей и условий для студентов из Гвинеи-Бисау, желающих обучаться в академиях и университетах Азербайджана.

"Также азербайджанский дипломат проинформировал коллегу о подробностях армяно-азербайджанского конфликта его истории, многолетнем и безрезультатным переговорном процессе, о четырех общеизвестных резолюциях Совета Безопасности ООН и о сути многочисленных документов, принятых по конфликту в рамках других международных организаций, о результатах победы доблестной азербайджанской армии под руководством президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, и отметил, что Азербайджан отстаивал свои суверенные земли, и в таких случаях важно, основываясь на международное право и принципы справедливости, поддерживать правильные позиции в международных организациях. Рассказал о постконфликтном периоде, масштабных работах по реставрации и реконструкции, проводимых на наших освобожденных территориях, а также пригласил посла Гвинея-Бисау посетить деоккупированные территории Азербайджана" , - говорится в заявлении азербайджанского посольства.

Посол республики Гвинеи-Бисау рассказал, что в скором времени предпримет все необходимые шаги для аккредитации в качестве Посла в Азербайджане.

В ходе встречи послы обменялись мнениями по процессам, происходящим в регионе, и вопросам, вызывающим взаимный интерес.