Посол: Грузия надеется на скорейшее восстановление Азербайджаном территориальной целостности

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Грузия надеется на скорейшее восстановление Азербайджаном и Грузией территориальной целостности.

Как сообщает Report, об этом на приеме, посвящённом 25-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Грузией, сказал посол Грузии в Азербайджане Теймураз Шарашенидзе.

"Надеюсь, что в ближайшем будущем грузины и азербайджанцы восстановят свою территориальную целостность. Больше не будут терпеть сепаратизм и оккупацию", - заявил посол.

Касательно развития двусторонних отношений дипломат отметил, что между азербайджанским и грузинским народами существуют традиции добрососедства, дружбы и взаимного уважения.

"Динамичное сотрудничество привлекло внимание всего мира и превратило регион Южного Кавказа в важный регион", - подчеркнул Т.Шарашенидзе.

По его словам, сторонами были реализованы важнейшие проекты, такие как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Баку-Тбилиси-Карс и другие. Также развивается сотрудничество в многосторонних форматах, межпарламентское сотрудничество, отметил посол.

Он также подчеркнул, что народы Азербайджана и Грузии поддерживают друг друга, примером чему является поддержка Азербайджаном Грузии во время конфликта в августе 2008 года, а также помощь во время природных катастроф и стихий.