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Посол: Грузино-турецко-азербайджанское сотрудничество достигло высокого уровня

Посол: Грузино-турецко-азербайджанское сотрудничество достигло высокого уровня "Грузия придает большое значение стратегическому партнерству с Турцией и Азербайджаном и высоко ценит это”.
Внешняя политика
28 января 2021 г. 15:28
Посол: Грузино-турецко-азербайджанское сотрудничество достигло высокого уровня

"Грузия придает большое значение стратегическому партнерству с Турцией и Азербайджаном и высоко ценит это”.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на онлайн-вебинаре, посвященном завершению проекта Южный газовый коридор, заявил посол Грузии в США Давид Бакрадзе.

По его словам, трехстороннее грузино-турецко-азербайджанское сотрудничество в последние годы достигло высокого уровня и привело к развитию имеющих важное значение транспортных и энергетических коридоров.

Дипломат отметил, что Южный газовый коридор способствует прогрессу и стабильности в регионе, а также энергетической безопасности Европы и евроатлантического пространства.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: “Gürcüstan-Türkiyə-Azərbaycan əməkdaşlığı yüksək səviyyəyə çatıb”

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