Посол: Грузино-турецко-азербайджанское сотрудничество достигло высокого уровня

"Грузия придает большое значение стратегическому партнерству с Турцией и Азербайджаном и высоко ценит это”.

"Грузия придает большое значение стратегическому партнерству с Турцией и Азербайджаном и высоко ценит это”.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на онлайн-вебинаре, посвященном завершению проекта Южный газовый коридор, заявил посол Грузии в США Давид Бакрадзе.

По его словам, трехстороннее грузино-турецко-азербайджанское сотрудничество в последние годы достигло высокого уровня и привело к развитию имеющих важное значение транспортных и энергетических коридоров.

Дипломат отметил, что Южный газовый коридор способствует прогрессу и стабильности в регионе, а также энергетической безопасности Европы и евроатлантического пространства.