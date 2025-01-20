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Посол Грузии в Баку посетил Аллею шехидов

Посол Грузии в Баку посетил Аллею шехидов Посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе посетил Аллею шехидов.
Внешняя политика
20 января 2025 г. 11:59
Посол Грузии в Баку посетил Аллею шехидов

Посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе посетил Аллею шехидов и почтил память жертв 20 Января.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства Грузии в социальных сетях.

“Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии Зураб Патарадзе вместе с главами дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджане, и сотрудниками посольства Грузии с уважением почтили память павших за свободу Родины 35 лет назад. 20 января 1990 года в результате жестокой расправы советских войск над демонстрантами, когда были убиты мирные жители", - говорится в публикации.

Отмечается, что главы дипломатических миссий в память о погибших возложили цветы на Аллее Шехидов к могилам павших, отдавших свои жизни за Родину.

"20 января вошло в новейшую историю азербайджанского народа как одна из самых трагических, но в то же время героических страниц - День борьбы за свободу и территориальную целостность Родины", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Georgian ambassador to Baku visits Martyrs' Alley
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Bakıdakı səfiri Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

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