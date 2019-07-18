​Посол Грузии в Азербайджане встретился с генсеком ГУАМ

Посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе встретился с генсеком ГУАМ Алтаем Эфендиевым.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило посольство Грузии в Азербайджане.

На встрече была обсуждена роль ГУАМ в международном транспортном коридоре.

Было отмечено, что страны-члены организации являются важным связующим звеном в системе региональных и международных транспортных коридоров и маршрутов.

Стороны подчеркнули важность принятия ГУАМ активных шагов для повышения потенциала транспортных коридоров. Был обсужден вопрос организации совместных презентаций с целью в области повышения туристического потенциала.

На встрече также обсудили сотрудничество в сфере туризма, совместные туристические проекты и вопросы развития туризма среди стран ГУАМ.