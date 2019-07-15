Посол Грузии в Азербайджане был вызван в МИД для предоставления объяснений

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Министерство иностранных дел Азербайджана распространило информацию в связи с событиями в "Кешикчидаг".

Как сообщает Report, в информации говорится:

"Посол Грузии в нашей стране был вызван в министерство иностранных дел для соответствующих разъяснений в связи с тем, что 14 июля 2019 года группа лиц из Грузии нарушила госграницу в направлении Азербайджанской Республики и напала на территории Азербайджана на несущий службу близ комплекса "Кешикчидаг" пограннаряд, оскорбительно выражалась в его адрес.

С сожалением отмечаем, что подобные действия совершенно противоречат духу стратегического партнерства, имеющегося между Азербайджаном и Грузией, и оцениваем это как провокацию, направленную на создание противостояния между двумя странами".

МИД Азербайджана потребовал от противоположной стороны расследовать данный инцидент и принять соответствующие меры, а также проинформировать МИД АР о проделанных работах".