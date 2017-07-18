Посол Грузии в Азербайджане участвует на заседании глав дипмиссий в Тбилиси

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ В Тбилиси проходит заседание глав дипмиссий Грузии за рубежом.

Как сообщает Report, на амбассадориале выступили министр иностранных дел Михеил Джанелидзе и премьер-министр Георгий Квирикашвили.

Кроме того, на заседании выступили другие члены правительства и приглашенные иностранные гости.

В ходе амбассадориала обсуждаются основные приоритеты внешней политики Грузии, предстоящие цели, а также актуальные региональные вопросы.

На заседании также участвуют посол Грузии в Азербайджане Теймураз Шарашенидзе и генконсул страны в Гяндже Мамука Балавадзе.