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    Посол Грузии в Азербайджане участвует на заседании глав дипмиссий в Тбилиси

    На амбассадориале выступили министр иностранных дел и премьер-министр

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ В Тбилиси проходит заседание глав дипмиссий Грузии за рубежом.

    Как сообщает Report, на амбассадориале выступили министр иностранных дел Михеил Джанелидзе и премьер-министр Георгий Квирикашвили.

    Кроме того, на заседании выступили другие члены правительства и приглашенные иностранные гости.

    В ходе амбассадориала  обсуждаются основные приоритеты внешней политики Грузии, предстоящие цели, а также актуальные региональные вопросы.

    На заседании также участвуют посол Грузии в Азербайджане Теймураз Шарашенидзе и генконсул страны в Гяндже Мамука Балавадзе.

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