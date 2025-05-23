Посол Грузии: Азербайджан успешно реализовал ряд стратегически важных проектов

Отношения между Азербайджаном и Грузией основаны на многовековой дружбе между народами, общих ценностях и традициях.

Отношения между Азербайджаном и Грузией основаны на многовековой дружбе между народами, общих ценностях и традициях.

Как передает Report, об этом заявил посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе на приеме по случаю Дня независимости Грузии.

По словам дипломата, стороны успешно развивают не только политическое, но и экономическое сотрудничество: "В 2024 году товарооборот между двумя странами составил более 1 млрд долларов. По этому показателю Азербайджан является одной из крупнейших стран-торговых партнеров Грузии".

Патарадзе отметил, что Азербайджан успешно реализовал ряд стратегически важных проектов, которые значительно повысили роль и значение региона. "К ним относятся проект кабеля зеленой энергии по дну Черного моря, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, TANAP и TAP, а также железнодорожный проект Баку-Тбилиси-Карс, пропускная способность которого в результате модернизации увеличилась с одного до пяти миллионов тонн в год. Это является ярким примером успешного регионального сотрудничества между нашими странами", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству станет важным инструментом для углубления экономических связей между двумя дружественными странами.

"Мы хотели бы выразить особую благодарность нашему другу и стратегическому партнеру Азербайджану и его политическому руководству за их решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии", - добавил посол.

Дипломат отметил, что сейчас, как никогда, есть необходимость поддержки мира и стабильности в регионе, заявив о полной готовности к продолжению и содействию региональному мирному диалогу.

Патарадзе также заявил, что сегодня Грузия - независимое, демократическое и правовое государство, что является результатом успешных реформ, проведенных в стране, а также продолжающегося демократического обновления и стремительных темпов экономического роста. "Грузия - страна-кандидат в члены ЕС, чьи приоритеты внешней политики в сфере европейской и евроатлантической интеграции способствуют укреплению международной безопасности. Грузия также является стремящейся к членству в НАТО страной", - сказал он.