Посол Греции завершил свою дипломатическую миссию в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял посла Греции Николаоса Канеллоса в связи с завершением дипломатической миссии в Азербайджане.
Как сообщили Report в МИД, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и Грецией.
Н.Канеллос поблагодарил за поддержку в успешной реализации дипломатической миссии.
Э.Мамедъяров высоко оценил усилия посла по развитию двусторонних отношений и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.
Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
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