Посол Греции завершил свою дипломатическую миссию в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял посла Греции Николаоса Канеллоса в связи с завершением дипломатической миссии в Азербайджане.

Как сообщили Report в МИД, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и Грецией.

Н.Канеллос поблагодарил за поддержку в успешной реализации дипломатической миссии.

Э.Мамедъяров высоко оценил усилия посла по развитию двусторонних отношений и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.