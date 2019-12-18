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Посол Греции завершил свою дипломатическую миссию в Азербайджане

Посол Греции завершил свою дипломатическую миссию в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял посла Греции Николаоса Канеллоса в связи с завершением дипломатической миссии в Азербайджане.

Как сообщили Report в МИД, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и Грецией.

Н.Канеллос поблагодарил за поддержку в успешной реализации дипломатической миссии.

Э.Мамедъяров высоко оценил усилия посла по развитию двусторонних отношений и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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