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Посол: Граждане Азербайджана получили 25 тыс бесплатных виз в страны ЕС за 2017-2018 гг

​Посол: Граждане Азербайджана получили 25 тыс бесплатных виз в ЕС

За период сотрудничества в рамках Восточного партнерства важной составляющей этих отношений между ЕС и Азербайджаном стало  подписание двух договоров  - о реадмиссии и упрощении визового режима.

Как сообщает Report, об этом заявил глава  делегации ЕС в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас на мероприятии, посвященном 10-летию "Восточного партнерства" в посольстве Польши в Баку. 

"За 2017-18 годы  25 тыс. виз были выданы бесплатно. Значительно сократилось количество требуемых документов и времени для их выдачи",- отметил посол ЕС.

К. Янкаускас подчеркнул, что за 2015-2018 гг. 40% виз, выданных гражданам Азербайджана были многократными (мультивизы).

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