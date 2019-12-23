Посол: Граждане Азербайджана получили 25 тыс бесплатных виз в страны ЕС за 2017-2018 гг

За период сотрудничества в рамках Восточного партнерства важной составляющей этих отношений между ЕС и Азербайджаном стало подписание двух договоров - о реадмиссии и упрощении визового режима.

Как сообщает Report, об этом заявил глава делегации ЕС в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас на мероприятии, посвященном 10-летию "Восточного партнерства" в посольстве Польши в Баку.

"За 2017-18 годы 25 тыс. виз были выданы бесплатно. Значительно сократилось количество требуемых документов и времени для их выдачи",- отметил посол ЕС.

К. Янкаускас подчеркнул, что за 2015-2018 гг. 40% виз, выданных гражданам Азербайджана были многократными (мультивизы).