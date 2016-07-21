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    Посол: Граждане Азербайджана смогут посещать Турцию в прежнем порядке

    Объявленное в Турции чрезвычайное положение не означает ограничение личной свободы

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ "Объявленное в Турции чрезвычайное положение не означает ограничение личной свободы". 

    Как сообщает Report, об этом на проведенной пресс-конференции сказал посол Турции в Азербайджане Исмаил Альпер Джошгун.

    По словам посла, нет необходимости в создании напряженности: "Зачинщики событий 15 июля должны быть обеспокоены этим.

    Граждане Азербайджане смогут посещать Турцию в прежнем порядке. Чрезвычайное положение было объявлено некоторое время назад и во Франции. Однако тысячи людей могли свободно посещать эту страну. В Турции тоже будет так. Оснований для беспокойства нет". 

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