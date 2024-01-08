Посол: Германские компании подали заявки на участие в проектах на освобожденных территориях

В связи с инфраструктурными и инвестиционными проектами на освобожденных от оккупации территориях в соответствующие структуры Азербайджана поступили обращения от немецких компаний.

В связи с инфраструктурными и инвестиционными проектами на освобожденных от оккупации территориях в соответствующие структуры Азербайджана поступили обращения от немецких компаний.

Об этом в интервью Report заявил чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Германии Насими Агаев.

"Отрадно, что германские компании также интересуются возможностями деятельности на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана - в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, а также реализуемыми в этих регионах инфраструктурными и инвестиционными проектами. В соответствующие структуры Азербайджана поступили обращения от нескольких германских компаний", - отметил дипломат.

По его словам, посольство прилагает усилия, чтобы расширить этот интерес и привлечь больше компаний к участию в упомянутых проектах.

"Также большой интерес германских компаний вызывает деятельность, осуществляемая Азербайджаном в области возобновляемых источников энергии, а также дальнейшее развитие Среднего коридора, и мы работаем над конкретными совместными проектами в этих направлениях", - подчеркнул посол.

С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.