Посол: Германия признает территориальную целостность Азербайджана

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Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Германия выступает за мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Как передает Report, об этом заявил германский посол в Баку Михаэль Киндсграб журналистам, отвечая на вопрос о проявлении сепаратизма в Европе и вне его пределов.

"Испания является частью ЕС и близким партнером Германии. ЕС проводит единую политику", - заявил М.Киндсграб, коснувшись ситуации вокруг желания Каталонии выйти из состава Испании.

Он напомнил, что Еврокомиссия уже высказала свою однозначную позицию по поводу Каталонии.

Говоря о нагорно-карабахском урегулировании и проявлении сепаратизма на азербайджанской территории, дипломат подчеркнул, что официальный Берлин признает территориальную целостность Азербайджана.

"Мы хотим продолжения мирных переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта", - отметил М.Киндсграб.