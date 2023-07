Посол: Германия продолжит поддержку усилий Азербайджана и Армении по достижению мира

Германия привержена поддержке усилий Азербайджана и Армении по достижению мира.

Как передает Report, об этом посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеман написал в Twitter.

"Благодарю Хикмета Гаджиева (помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента - ред.) за ценные дискуссии с ЕС и партнерами на пути к справедливому и прочному миру. Германия по-прежнему привержена поддержке усилий обеих сторон по скорейшему достижению мира", - написал он.