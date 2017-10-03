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    Посол: Германия надеется на скорейшее подписание соглашения между Азербайджаном и ЕС

    Азербайджан входит в пятерку основных энергетических партнеров Германии© Report/ Orkhan Azim

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ В Баку в следующем году откроется центр немецкого поэта Гёте.

    Как передает Report, об этом заявил посол Германии в Баку Михаэль Киндсграб журналистам.

    "Германия намерена реализовать ряд интересных проектов в Азербайджане. В частности, немецкий бундестаг уже выделил необходимую сумму на открытие центра знаменитого немецкого поэта и деятеля Гёте в Баку в 2018 году", - заявил М.Киндсграб.

    Посол подчеркнул, что сегодня Азербайджан входит в пятерку основных энергетических партнеров Германии.

    "Берлин поддерживает диверсификацию азербайджанской экономики", - добавил дипломат.

    Коснувшись темы связей Азербайджана и ЕС, М.Киндсграб указал, что Германия поддерживает развитие сотрудничества между сторонами.

    "Официальный Берлин надеется на скорейшее подписание нового соглашения между Азербайджаном и ЕС", - подчеркнул посол. 

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