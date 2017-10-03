Посол: Германия надеется на скорейшее подписание соглашения между Азербайджаном и ЕС

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Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ В Баку в следующем году откроется центр немецкого поэта Гёте.

Как передает Report, об этом заявил посол Германии в Баку Михаэль Киндсграб журналистам.

"Германия намерена реализовать ряд интересных проектов в Азербайджане. В частности, немецкий бундестаг уже выделил необходимую сумму на открытие центра знаменитого немецкого поэта и деятеля Гёте в Баку в 2018 году", - заявил М.Киндсграб.

Посол подчеркнул, что сегодня Азербайджан входит в пятерку основных энергетических партнеров Германии.

"Берлин поддерживает диверсификацию азербайджанской экономики", - добавил дипломат.

Коснувшись темы связей Азербайджана и ЕС, М.Киндсграб указал, что Германия поддерживает развитие сотрудничества между сторонами.

"Официальный Берлин надеется на скорейшее подписание нового соглашения между Азербайджаном и ЕС", - подчеркнул посол.