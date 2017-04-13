 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Посол: Германия и Азербайджан за 25 лет создали крепкий фундамент для дальнейшего развития отношений

    У нас сложились прекрасные экономические и культурные связи

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Германия и Азербайджан за 25 лет создали крепкий фундамент для дальнейшего развития отношений.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам посол Германии в Азербайджане Михаэль Киндсграб.

    "Германия наладила дипломатические отношения с Азербайджаном практически сразу после обретения республикой независимости", - заявил М.Киндсграб.

    Он напомнил, что канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД Зигмар Габриэль направили в адрес президента Азербайджана поздравительные письма, в которых высоко оценили уровень двусторонних отношений.

    "У нас сложились прекрасные экономические и культурные связи", - заявил дипломат, отметив, что большую роль в развитии отношений между странами играют гуманитарные связи.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi