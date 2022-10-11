Посол Германии в Азербайджане впечатлен масштабами разминирования в Карабахе

Новый посол Федеративной Республики Германия в Азербайджане Ральф Хорлеманн впечатлен масштабной деятельностью по разминированию, проводимой в Карабахе.

Новый посол Федеративной Республики Германия в Азербайджане Ральф Хорлеманн впечатлен масштабной деятельностью по разминированию, проводимой в Карабахе.

Как передает Report, об этом посол заявил на встрече с председателем правления Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) Вугаром Сулеймановым.

В ходе встречи послу была представлена информация об операциях по гуманитарному разминированию, проводимых на освобожденных территориях АNAMA.

Также были обсуждены перспективы поддержки Германии этой деятельности.

По словам Р. Хорлеманна, создание безопасной среды в Карабахе путем решения проблемы минной загрязненности и темпы осуществляемых здесь строительно-восстановительных работ очень впечатляют.