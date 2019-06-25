Посол Германии в Азербайджане покинул страну

Посол Германии в Азербайджане Михаэль Киндсграб завершил свою дипмиссию в Азербайджане.

Как сообщает Report, дипломат уже покинул страну.

"Я должен попрощаться с вами. За три года моей дипломатической деятельности в Азербайджане я близко ознакомился с вашей прекрасной страной. Люди везде встречали меня с теплотой, я ощущал любовь к моей стране. Мне было очень приятно сближать наши страны путем политических и экономических контактов, а также посредством образовательных программ. Спасибо за проявленную ко мне искренность!", - говорится в прощальном видеообращении посла.

Напомним, что Михаэль Киндсграб был назначен послом Германии в Азербайджане в 2016 году.