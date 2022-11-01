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Посол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта

Посол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта Посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеман встретился с главой исполнительной власти Сумгайыта Закиром Фараджевым
Внешняя политика
1 ноября 2022 г. 10:17
Посол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта

Посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеман встретился с главой исполнительной власти Сумгайыта Закиром Фараджевым.

Как передает Report, об этом посол написал в Twitter.

"Мой первый визит в Сумгайыт, который уже 45 лет является городом-побратимом Людвигсхафена. Партнерство, которое переросло в дружбу. Спасибо главе исполнительной власти Закиру Фараджеву за его гостеприимство!", - говорится в публикации.

Посол также отметил, что Сумгайыт - это мощный химический центр с множеством связей с Германией. "Особенно поощряются немецкий язык как иностранный и профессиональная подготовка", - сказал Хорлеман, добавив, что это важные основы для более глубокого сотрудничества между Азербайджаном и Германией.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAlmaniya səfiri Sumqayıtın icra başçısı ilə görüşüb
Версия на английском языке ФотоGerman ambassador meets with Sumgayit governor

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