Посол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта

Посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеман встретился с главой исполнительной власти Сумгайыта Закиром Фараджевым.

Как передает Report, об этом посол написал в Twitter.

"Мой первый визит в Сумгайыт, который уже 45 лет является городом-побратимом Людвигсхафена. Партнерство, которое переросло в дружбу. Спасибо главе исполнительной власти Закиру Фараджеву за его гостеприимство!", - говорится в публикации.

Посол также отметил, что Сумгайыт - это мощный химический центр с множеством связей с Германией. "Особенно поощряются немецкий язык как иностранный и профессиональная подготовка", - сказал Хорлеман, добавив, что это важные основы для более глубокого сотрудничества между Азербайджаном и Германией.