Посол Германии в Азербайджане посетил Сумгайыт

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Посол Германии в Азербайджане Михаэль Киндсграб в рамках визита в Сумгайыт обсудил с главой местной исполнительной власти Закиром Фараджовым и главой муниципалитета Султаном Асадовым перспективы развития города, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства.

Посол также ознакомился с экономическим потенциалом двух учреждений, осуществляющих свою деятельность в рамках сотрудничества с немецкими компаниями. Директор компании BASF Caspian провел презентацию планов азербайджанского рынка.

Наряду с этим посол вместе с председателем Наблюдательного совета ПО "Азеркимья", депутатом Мухтаром Бабаевым, вице-президентом немецкого энергоконцерна "Uniper" Уве Фипом посетил газотурбинную электрическую станцию, построенную SOCAR совместно с компанией "Uniper".

М. Киндсграб также посетил центр иностранных языков Сумгайыта, созданный при поддержке немецкого города Людвигсхафен, поговорил с азербайджанскими учениками, проходящими и получившими образование по программе обмена между школами Сумгайыта и Людвигсхафена.