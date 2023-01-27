Посол Германии: Потрясены известием о нападении на посольство Азербайджана

Посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеман осуждает нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеман осудил нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Как передает Report, об этом посол написал в Twitter.

"Мы потрясены известием о смертельном нападении на посольство Азербайджана в Тегеране и осуждаем любое насилие. Наши мысли и молитвы с семьями жертв", - отмечает посол.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

В настоящее время азербайджанской стороной проводится срочное расследование.