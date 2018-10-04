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    Посол Германии: Статус-кво по карабахскому урегулированию неприемлем

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Германия всегда заявляла, что статус-кво в вопросе армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта неприемлем.

    Как передает Report, об этом на официальном приеме по случаю Национального единства Германии заявил журналистам посол Федеративной Республики Германия в Азербайджане Михаэль Киндсграб.

    "Германия выступает за мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Мы приветствуем любые шаги в этом направлении. Мы всегда заявляли, что стату-кво неприемлем", - отметил он.

    Отвечая на вопрос о возможном подключении Германии в состав сопредседателей Минской группе ОБСЕ, дипломат добавил, что "речь не о том, чтобы пересмотреть состав группы, а о том, как Германия может содействовать более эффективной работе по этому вопросу в рамках существующего формата".

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