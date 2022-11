Посол Германии: Сегодня мир актуален как никогда

Посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн рассказал о годовщине окончания Второй карабахской войны 8 ноября - Дне Победы.

Как сообщает Report, дипломат написал в Twitter :

"Сегодня, через два года после окончания 44-дневной войны, мир как никогда актуален. Дадим миру шанс!".