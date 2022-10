Посол Германии поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости

Посол Германии Ральф Хорлеманн поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"С Днем восстановления независимости! Хочу сердечно поздравить Азербайджанскую Республику с 31-й годовщиной Восстановления Независимости",- написал он.