Посол Германии поздравил Азербайджан с 18 октября

Посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн поделился публикацией в связи 33-й годовщиной восстановления независимости Азербайджана.
Как передает Report, об этом глава дипмиссии написал на своей странице в соцсети "Х".
"Поздравляю весь народ Азербайджана с годовщиной восстановления независимости!", - написал дипломат.
I congratulate all people in Azerbaijan on the occasion of the restoration of independence in 1991!— Ambassador Dr. Ralf Horlemann (@GerAmb_Baku)
Müstəqilliyin Bərpası Gününüz mübarək!
pic.twitter.com/4gcqZlKOAY October 18, 2024