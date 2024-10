Посол Германии поздравил Азербайджан с 18 октября

Посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн поделился публикацией в связи 33-й годовщиной восстановления независимости Азербайджана.

Как передает Report, об этом глава дипмиссии написал на своей странице в соцсети "Х".

"Поздравляю весь народ Азербайджана с годовщиной восстановления независимости!", - написал дипломат.