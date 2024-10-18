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Посол Германии поздравил Азербайджан с 18 октября

Посол Германии поздравил Азербайджан с 18 октября Посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн поделился публикацией в связи 33-й годовщиной восстановления независимости Азербайджана.
Внешняя политика
18 октября 2024 г. 14:40
Посол Германии поздравил Азербайджан с 18 октября

Посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн поделился публикацией в связи 33-й годовщиной восстановления независимости Азербайджана.

Как передает Report, об этом глава дипмиссии написал на своей странице в соцсети "Х".

"Поздравляю весь народ Азербайджана с годовщиной восстановления независимости!", - написал дипломат.

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Версия на английском языке German ambassador congratulates Azerbaijan on October 18
Версия на азербайджанском языке Almaniya səfiri Azərbaycanı Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edib

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